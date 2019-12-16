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موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا بث مباشر اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية| مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر l

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:53 م
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يستضيف اليوم الثلاثاء نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه علي ارضه ووسط جماهيره نظيره فريق ليفربول ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلاربع مساءا بتوقيت مكه المكرمة والثانية عشر الأربع مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة و الثامنة الأربع مساءا بتوقيت جرينتش ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.


يذكر أن نادي ليفربول قرر الدفع بفريق الشباب في المباراة بسبب سفر الفريق الأول للنادي الإنجليزي إلي العاصمة القطرية الدوحة لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر بصفته بطل أوروبا حيث توج ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي علي حساب نظيره نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.


ويرغب نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه لاستغلال عامل الأرض و الجمهور وظروف فريق ليفربول للصعود لدور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية وتعويض الخسارة الماضية أمام شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.
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الكلمات المفتاحية

مبارايات اليوم ليفربول ضد استون فيلا شيفيلد يونايت الدوري الانجليزي الامارات العربية المتحدة

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