الأنبا برنابا يترأس القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس روما

ترأس الأنبا برنابا، أسقف الكنيسة القبطية الارثوذكسية في تورينو وروما، الْيَوْمَ الأثنين، صلاة القداس الالهي من كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بمدينة استي ( ٦٥٠ كم شمال مدينة روما ).



وخلال صلاة القداس قام نيافته بسيامة شماس برتبة «ابصالتس» وتدشين اواني للمذبح كاملة.



وتخلل صلاة القداس الالهي بمشاركة كل من الاباء الراهب القمص ميخائيل الأنطوني، القمص انجيلوس جابر، باقة من الترانيم والتراتيل الروحية بقيادة خورس من شمامسة الكنيسة القبطية الارثوذكسية هناك.



وعقب انتهاء صلاة القداس الإلهي عقد نيافته لقاء مع شعب الكنيسة.



وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الثلاثاء اول ديسمبر الجارى، صوم الميلاد المجيد، والذى ينتهي في 7 يناير باحتفالات عيد الميلاد، ويستمر الصوم لمدة 43 يوما، يقام خلالها القداسات والصلوات في مختلف الكنائس بمصر وبلاد المهجر.



وطقس الصوم من بدايته إلى أول شهر كيهك يكون بالألحان السنوية بإضافة قسمة صوم الميلاد، وجملة ختام الصلوات الجماعية الخاصة بصوم الميلاد أيضًا، ثم مع بداية شهر كيهك يصلى الطقس الكيهكي حتى برامون عيد الميلاد المجيد.



ومدة الصوم المحددة بـ43 يوما، تصوم الكنيسة منها 40 يوما لاستقبال ميلاد السيد المسيح، كما صام موسى 40 يوما قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، والثلاثة أيام الأخرى تذكار لمعجزة نقل جبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز كما صام الآباء الأولون في عهد البابا إبرام بن زرعة.