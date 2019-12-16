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أول تعليق من عاصم صلاح على ركلة الجزاء التي أهدرها أمام الزمالك

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:48 م
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بوابة الفجر
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علق الظهير الأيسر، لطلائع الجيش، اللاعب عاصم صلاح، على ركلة الجزاء، التي أهدرها، أمام فريق الزمالك، اليوم الإثنين، في المباراة التي خسر فيها الفارس الأبيض، بثلاثية مقابل هدفين.

وقال عاصم صلاح، لاعب طلائع الجيش، إنه تسرع في تنفيذ ركلة الجزاء، أمام الزمالك، وأنه سددها برعونة، والتي تصدى لها الحارس محمد عواد، ليمنع الزمالك من هزيمة ثقيلة.

وخسر الزمالك، أمام طلائع الجيش اليوم، في إطار مبارايات الجولة الثامنة، من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت مساء اليوم الإثنين، في مباراة رائعة، من أبناء طارق يحيى.

وأضاف صلاح "معنويات الفريق كانت ضعيفة ولكن بعد هذا الفوز ستبدأ مسيرتنا الجيدة في الدوري، وتسرعت تنفيذ ركلة الجزاء وكان يجب أن أسدد بطريقة أفضل من ذلك، ولكني بعد ذلك عوضت الركلة المهدرة بصناعة الهدف الثالث الذي قادنا للفوز".

وأكد الظهير الأيسر لطلائع الجيش، على أهمية الفوز على الزمالك، وأنه سيكون دافع قوي للسير بشكل أفضل في المباريات المقبلة، وسيمنح الفريق ثقة كبيرة.

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