عمرو أديب يداعب شريف عامر بسبب "صوفيا".. والأخير يرد



وأشار "عامر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن هناك نوعين من الصحافة شاركت في الجلسة إحداهما المحلية، وأخرى الأجنبية، حيث كان هنا 100 إعلامي من وسائل الإعلام المختلفة.



وداعب الإعلامي عمرو أديب زميله الإعلامي شريف عامر بعد إدارته لجلسة بالمنتدى وكان بها الروبوت صوفيا، قائلا: "أخدت الموبايل بتاع صوفيا ولا لاء"، ليرد "عامر" ضاحكا: "صوفيا صعبة جدا، وهى مش محتاجة موبايل، هى أونلاين على طول".



وأضاف، "كانوا متفقين معايا على عناصر معينة، مش إجابات.. صوفيا كانت بتجاوب لوحدها، والحمد لله على نعمة البشرية".



قال الإعلامي شريف عامر، إنه شارك في جلسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي تحدث بصوت منخفض وهادىء وبثقة عن حديثه عن الملف الليبي، حيث قال نصًا: "لن نسمح بهز أمننا القومي وليبيا هى المعنية بهذا".