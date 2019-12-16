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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-12-2019.. وتوقعات بتعافي المعدن الأصفر

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:47 م
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم
هبطت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن كسر الدولار حاجز الـ 16 جنيه في التراجع  مع توقعات بتعافي سعر المعدن الأصفر خلال التعاملات مع استمرار حالة التذبذب مع أمل التجار في ارتفاع الطلب خلال الشهر الجاري مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 571.63 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 666.91 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 762.16 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,335 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

تراجعت أسعار الذهب ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 571.63 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر666.91 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر762.16 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,335 جنيه.

أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

754 إلى 757

عيار 22 

691 إلى 692

عيار 21

660 إلى 662

عيار 18

566 إلى 567

عيار 14

440 إلى 441

عيار 12

377 إلى 378

الاونصة

23.458 إلى 23.529

الجنيه الذهب

5,280 إلى 5,296

الكيلو

756.286 إلى 756.571

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 762.16جنيه      

 47.50 $

سعر الذهب عيار 22

 698.65جنيه

 43.54 $

اسعار الذهب عيار 21

666.91جنيه       

41.56 $

اسعار الذهب عيار 18

 571.63جنيه

35.62 $

سعر الذهب عيار 14

444.60جنيه

27.71 $

سعر الذهب عيار 12

381.81جنيه

23.75 $

سعر الذهب عيار 9

285.81جنيه

17.81 $

اسعار أوقية الذهب

23,703 جنيه

1,477 $

اسعار جنيه الذهب

5,335 جنيه

332.47 $

اسعار كيلو الذهب

762,160 جنيه

47,495 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

16 ديسمبر

762.16

666.91

571.63

444.60

381.08

15 ديسمبر

765.40

669.74

574.06

446.48

382.70

14 ديسمبر

765.40

669.74

574.06

446.48

382.70

13 ديسمبر

765.73

670.03

574.30

446.68

382.86

12 ديسمبر

762.11

666.86

571.59

444.57

381.05

11 ديسمبر

766.36

670.58

574.78

447.05

383.18

10 ديسمبر

761.62

666.44

571.23

444.28

380.81

9 ديسمبر

758.50

663.70

568.88

442.46

379.25

8 ديسمبر

758.20

695.44

568.66

442.28

379.10

7 ديسمبر

758.20

663.44

568.66

442.28

379.10


أسعار الذهب عالميًا:

هبط سعر العقود الآجلة للذهب بنحو 0.05 بالمائة ليسجل 1480.50 دولاراً للأوقية.

واستقر سعر التسليم الفوري للذهب ليسجل 1475.82 دولار للأوقية.




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