أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-12-2019.. وتوقعات بتعافي المعدن الأصفر
هبطت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن كسر الدولار حاجز الـ 16 جنيه في التراجع مع توقعات بتعافي سعر المعدن الأصفر خلال التعاملات مع استمرار حالة التذبذب مع أمل التجار في ارتفاع الطلب خلال الشهر الجاري مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:
اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 571.63 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 666.91 جنيها.
سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 762.16 جنيها.
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,335 جنيها.
اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة
تراجعت أسعار الذهب ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 571.63 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر666.91 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر762.16 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,335 جنيه.
أسعار الذهب الأن
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
754 إلى 757
|
عيار 22
|
691 إلى 692
|
عيار 21
|
660 إلى 662
|
عيار 18
|
566 إلى 567
|
عيار 14
|
440 إلى 441
|
عيار 12
|
377 إلى 378
|
الاونصة
|
23.458 إلى 23.529
|
الجنيه الذهب
|
5,280 إلى 5,296
|
الكيلو
|
756.286 إلى 756.571
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
762.16جنيه
|
47.50 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
698.65جنيه
|
43.54 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
666.91جنيه
|
41.56 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
571.63جنيه
|
35.62 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
444.60جنيه
|
27.71 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
381.81جنيه
|
23.75 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
285.81جنيه
|
17.81 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
23,703 جنيه
|
1,477 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,335 جنيه
|
332.47 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
762,160 جنيه
|
47,495 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
16 ديسمبر
|
762.16
|
666.91
|
571.63
|
444.60
|
381.08
|
15 ديسمبر
|
765.40
|
669.74
|
574.06
|
446.48
|
382.70
|
14 ديسمبر
|
765.40
|
669.74
|
574.06
|
446.48
|
382.70
|
13 ديسمبر
|
765.73
|
670.03
|
574.30
|
446.68
|
382.86
|
12 ديسمبر
|
762.11
|
666.86
|
571.59
|
444.57
|
381.05
|
11 ديسمبر
|
766.36
|
670.58
|
574.78
|
447.05
|
383.18
|
10 ديسمبر
|
761.62
|
666.44
|
571.23
|
444.28
|
380.81
|
9 ديسمبر
|
758.50
|
663.70
|
568.88
|
442.46
|
379.25
|
8 ديسمبر
|
758.20
|
695.44
|
568.66
|
442.28
|
379.10
|
7 ديسمبر
|
758.20
|
663.44
|
568.66
|
442.28
|
379.10