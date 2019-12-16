أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-12-2019.. وتوقعات بتعافي المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم



اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:





571.63

666.91

762.16

5,335

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة



571.63

666.91

762.16

5,335

أسعار الذهب الأن







متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 754 إلى 757 عيار 22 691 إلى 692 عيار 21 660 إلى 662 عيار 18 566 إلى 567 عيار 14 440 إلى 441 عيار 12 377 إلى 378 الاونصة 23.458 إلى 23.529 الجنيه الذهب 5,280 إلى 5,296 الكيلو 756.286 إلى 756.571 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 762.16جنيه 47.50 $ سعر الذهب عيار 22 698.65جنيه 43.54 $ اسعار الذهب عيار 21 666.91جنيه 41.56 $ اسعار الذهب عيار 18 571.63جنيه 35.62 $ سعر الذهب عيار 14 444.60جنيه 27.71 $ سعر الذهب عيار 12 381.81جنيه 23.75 $ سعر الذهب عيار 9 285.81جنيه 17.81 $ اسعار أوقية الذهب 23,703 جنيه 1,477 $ اسعار جنيه الذهب 5,335 جنيه 332.47 $ اسعار كيلو الذهب 762,160 جنيه 47,495 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 16 ديسمبر 762.16 666.91 571.63 444.60 381.08 15 ديسمبر 765.40 669.74 574.06 446.48 382.70 14 ديسمبر 765.40 669.74 574.06 446.48 382.70 13 ديسمبر 765.73 670.03 574.30 446.68 382.86 12 ديسمبر 762.11 666.86 571.59 444.57 381.05 11 ديسمبر 766.36 670.58 574.78 447.05 383.18 10 ديسمبر 761.62 666.44 571.23 444.28 380.81 9 ديسمبر 758.50 663.70 568.88 442.46 379.25 8 ديسمبر 758.20 695.44 568.66 442.28 379.10 7 ديسمبر 758.20 663.44 568.66 442.28 379.10







أسعار الذهب عالميًا:





هبط سعر العقود الآجلة للذهب بنحو 0.05 بالمائة ليسجل 1480.50 دولاراً للأوقية.

واستقر سعر التسليم الفوري للذهب ليسجل 1475.82 دولار للأوقية.















هبطت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن كسر الدولار حاجز الـ 16 جنيه في التراجع مع توقعات بتعافي سعر المعدن الأصفر خلال التعاملات مع استمرار حالة التذبذب مع أمل التجار في ارتفاع الطلب خلال الشهر الجاري مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:سعر جرام الذهب عيار 18 سجلجنيها.سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمتهجنيها.سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمتهجنيها.سعر الجنيه الذهب اليومجنيها.تراجعت أسعار الذهب ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجلجنيه للجرام، وعيار 21 سعرجنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعرجنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحوجنيه.