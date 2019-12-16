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البورصة الأمريكية تحافظ على الأرقام القياسية في الارتفاع بنهاية التداولات
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:36 م
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وكالات
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حافظت البورصة الأمريكية على الارقام القياسية في الارتفاع بنهاية التعاملات التى حققتها المؤشرات في المستهل بدعم من توقيع المرحلة الأولي من الصفقة التجارية بين واشنطن وبكين.
وسجل قطاع التكنولوجيا مستوي قياسي بعد أن ارتفع بنحو 0.9 بالمائة بقيادة سهم "ماكرون" الذي صعد بنحو 3 بالمائة.
وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 28235.8 نقطة.
وقفز مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 3191.4 نقطة.
وصعد مؤشر "ناسداك" بنحو 0.9 بالمائة ليسجل 8814.2 نقطة.
وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 97.044.
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