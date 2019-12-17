حازم القواسمي: "بنشوف عظمة مصر في منتدى شباب العالم"

قال الدكتور حازم القواسمي، أمين سر الاتحاد الليبرالي العربي بفلسطين، إن منتدى شباب العالم حدث عظيم بما تعنيه الكلمة، لافتَا إلى أن تنظيم المؤتمر كان رائع جدًا، وهام للغاية.



وتابع "القواسمي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن شباب العالم تهافتوا على مصر للمشاركة في هذا المنتدى، لتبادل الأفكار والمعلومات مع الشباب المصري والعربي والأوروبي، معقبًا: "بنشوف عظمة مصر في تنظيم هذا الحديث الذي يشرف كل العرب".



وقد استعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.