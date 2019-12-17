Advertisements
Advertisements
Advertisements

"تقبل الآخر ودعم الصناعة".. 4 قضايا أثارها السيسي بمنتدى شباب العالم

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:44 ص
Advertisements
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هدى زيدان
Advertisements
أثار الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته بفعاليات الدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم، الذي انطلق يوم السبت الماضي بمدينة شرم الشيخ، عددًا من القضايا الإنسانية.

وترصد الفجر أبرز القضايا التي أثارها الرئيس خلال منتدى شباب العالم.

تقبل الآخر
يعد تقبل الآخر هو القضية المحورية التي أثارها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه لفعاليات منتدى شباب العالم.

وأكد الرئيس على أن وجود البشر في الأساس يقوم على التعارف والتآلف، مشيرًا لضرورة تقبّل الآخر، مؤكدًا على أن البشر تجمعهم روابط إنسانية، وأننا خلقنا على اختلافنا لنتكامل وخلقنا شعوبًا وقبائل لنتعارف.

وحرص السيسي على أن يجلس إلى جواره "جون منتوث"، الطالب الجنوب سودانى، ضحية التنمر في مصر، في دعوة واضحة لضرورة تقبل الآخر.

الإرهاب صناعة شيطانية
ومن بين القضايا التي احتلت حيزًا كبيرًا من اهتمامات الرئيس السيسي، خلال جلسات منتدى شباب العالم، تأتي قضية الإرهاب، وأكد الرئيس على أن الإرهاب صناعة شيطانية تستخدم أدواتها ضد الإنسان وتحول دون تقدمه.

وقال الرئيس خلال جلسة "التحديات الراهنة للسلم والأمن الدوليين" بمنتدى شباب العالم"، إن الإرهاب بات هو الغطاء والساتر للعديد من الجرائم التي ترتكبها الدول، دعمًا لأهدافها الخفية والتي تحاول تحقيقها، مشددًا على أن العقيدة والفكر تم توظيفهما لتنفيذ مخططات وأجندات سياسية محددة".

دعم الصناعة المحلية
وانطلاقًا من حرص الرئيس على دعم الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية، شدد خلال جلسات منتدى شباب العالم على أن الدولة تقف دائمًا بجانب المسثمرين المصريين، مشيرًا إلى أنه تم إسقاط 30 مليار جنيه من مديونيات 5 آلاف مصنع متعثر عن سداد القروض، ويأتي ذلك دعمًا للمستثمرين المصريين.

خطورة مواقع التواصل الاجتماعي
ومن بين القضايا الهامة التي ركز عليها السيسي خلال مشاركته بجلسات منتدى شباب العالم هي خطورة استغلال أجهزة مخابرات دولية لمواقع التواصل الاجتماع، في استقطاب الشباب وتجنيدهم.

وأوضح الرئيس أن هناك عددًا من أجهزة المخابرات تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لإلحاق الضرر بالدول الخارجة عن سيطرتها عن طريق تجنيد شباب هذه الدول وشحنهم بالكراهية، وتحويلهم لإرهابيين وقتلة. 

وطالب بضرورة وضع ضوابط قوية للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، مع ضرورة توعية الشباب بمخاطرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتدي العالم منتدى الشباب العالم الان مدينة شرم

أخبار تهمك

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

حارس الطلائع: هدف مصطفى محمد غير صحيح

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: أول رد فعل من مرتضي بعد الخسارة.. استهداف هدّاف الدوري.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

الآن

صفقة تبادلية كبرى تقرب الأهلي من أفضل مدافع في إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

منذ حوالي 7 ساعات

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

منذ 6 أيام

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

المصائب لا تأتي فرادي.. ريال مدريد يفقد نجما جديدا أمام برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

حازم إمام يهاجم جماهير الأهلي بتعليق مثير.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف» مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر Yalla Shoot كورة جول I7SRY رابط ماتش الهلال ksa المفتوحة

الآن

live| بث مباشر مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر اليوم في مونديال الأندية بدون تقطيع watch cup

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك والجيش| مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر| أهداف مباراة الزمالك الآن zamalek plus

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. انطلاق جلسة "مواقع التواصل" بمنتدى شباب العالم

فيلم تسجيلي عن "تأثير مواقع التواصل الاجتماعي" بمنتدى شباب العالم

ماجد الكدواني يُشارك بصوته في منتدى شباب العالم

أمين شباب الحركة الوطنية يشيد بتوصيات جلسة "مواقع التواصل الاجتماعي" بمنتدى الشباب

أحمد موسى يكشف أهم التوصيات التي سيطلقها السيسي بمنتدى الشباب

تعليق قوي للطالب السوداني "جون" ضحية التنمر بعد جلوسه إلى جوار الرئيس

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
03:58 م

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

10:32 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

06:55 م

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

07:11 م

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

10:16 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status