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"تقبل الآخر ودعم الصناعة".. 4 قضايا أثارها السيسي بمنتدى شباب العالم
الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:44 ص
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هدى زيدان
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أثار الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته بفعاليات الدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم، الذي انطلق يوم السبت الماضي بمدينة شرم الشيخ، عددًا من القضايا الإنسانية.
وترصد الفجر أبرز القضايا التي أثارها الرئيس خلال منتدى شباب العالم.
تقبل الآخر
يعد تقبل الآخر هو القضية المحورية التي أثارها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه لفعاليات منتدى شباب العالم.
وأكد الرئيس على أن وجود البشر في الأساس يقوم على التعارف والتآلف، مشيرًا لضرورة تقبّل الآخر، مؤكدًا على أن البشر تجمعهم روابط إنسانية، وأننا خلقنا على اختلافنا لنتكامل وخلقنا شعوبًا وقبائل لنتعارف.
وحرص السيسي على أن يجلس إلى جواره "جون منتوث"، الطالب الجنوب سودانى، ضحية التنمر في مصر، في دعوة واضحة لضرورة تقبل الآخر.
الإرهاب صناعة شيطانية
ومن بين القضايا التي احتلت حيزًا كبيرًا من اهتمامات الرئيس السيسي، خلال جلسات منتدى شباب العالم، تأتي قضية الإرهاب، وأكد الرئيس على أن الإرهاب صناعة شيطانية تستخدم أدواتها ضد الإنسان وتحول دون تقدمه.
وقال الرئيس خلال جلسة "التحديات الراهنة للسلم والأمن الدوليين" بمنتدى شباب العالم"، إن الإرهاب بات هو الغطاء والساتر للعديد من الجرائم التي ترتكبها الدول، دعمًا لأهدافها الخفية والتي تحاول تحقيقها، مشددًا على أن العقيدة والفكر تم توظيفهما لتنفيذ مخططات وأجندات سياسية محددة".
دعم الصناعة المحلية
وانطلاقًا من حرص الرئيس على دعم الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية، شدد خلال جلسات منتدى شباب العالم على أن الدولة تقف دائمًا بجانب المسثمرين المصريين، مشيرًا إلى أنه تم إسقاط 30 مليار جنيه من مديونيات 5 آلاف مصنع متعثر عن سداد القروض، ويأتي ذلك دعمًا للمستثمرين المصريين.
خطورة مواقع التواصل الاجتماعي
ومن بين القضايا الهامة التي ركز عليها السيسي خلال مشاركته بجلسات منتدى شباب العالم هي خطورة استغلال أجهزة مخابرات دولية لمواقع التواصل الاجتماع، في استقطاب الشباب وتجنيدهم.
وأوضح الرئيس أن هناك عددًا من أجهزة المخابرات تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لإلحاق الضرر بالدول الخارجة عن سيطرتها عن طريق تجنيد شباب هذه الدول وشحنهم بالكراهية، وتحويلهم لإرهابيين وقتلة.
وطالب بضرورة وضع ضوابط قوية للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، مع ضرورة توعية الشباب بمخاطرها.
وترصد الفجر أبرز القضايا التي أثارها الرئيس خلال منتدى شباب العالم.
تقبل الآخر
يعد تقبل الآخر هو القضية المحورية التي أثارها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه لفعاليات منتدى شباب العالم.
وأكد الرئيس على أن وجود البشر في الأساس يقوم على التعارف والتآلف، مشيرًا لضرورة تقبّل الآخر، مؤكدًا على أن البشر تجمعهم روابط إنسانية، وأننا خلقنا على اختلافنا لنتكامل وخلقنا شعوبًا وقبائل لنتعارف.
وحرص السيسي على أن يجلس إلى جواره "جون منتوث"، الطالب الجنوب سودانى، ضحية التنمر في مصر، في دعوة واضحة لضرورة تقبل الآخر.
الإرهاب صناعة شيطانية
ومن بين القضايا التي احتلت حيزًا كبيرًا من اهتمامات الرئيس السيسي، خلال جلسات منتدى شباب العالم، تأتي قضية الإرهاب، وأكد الرئيس على أن الإرهاب صناعة شيطانية تستخدم أدواتها ضد الإنسان وتحول دون تقدمه.
وقال الرئيس خلال جلسة "التحديات الراهنة للسلم والأمن الدوليين" بمنتدى شباب العالم"، إن الإرهاب بات هو الغطاء والساتر للعديد من الجرائم التي ترتكبها الدول، دعمًا لأهدافها الخفية والتي تحاول تحقيقها، مشددًا على أن العقيدة والفكر تم توظيفهما لتنفيذ مخططات وأجندات سياسية محددة".
دعم الصناعة المحلية
وانطلاقًا من حرص الرئيس على دعم الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية، شدد خلال جلسات منتدى شباب العالم على أن الدولة تقف دائمًا بجانب المسثمرين المصريين، مشيرًا إلى أنه تم إسقاط 30 مليار جنيه من مديونيات 5 آلاف مصنع متعثر عن سداد القروض، ويأتي ذلك دعمًا للمستثمرين المصريين.
خطورة مواقع التواصل الاجتماعي
ومن بين القضايا الهامة التي ركز عليها السيسي خلال مشاركته بجلسات منتدى شباب العالم هي خطورة استغلال أجهزة مخابرات دولية لمواقع التواصل الاجتماع، في استقطاب الشباب وتجنيدهم.
وأوضح الرئيس أن هناك عددًا من أجهزة المخابرات تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لإلحاق الضرر بالدول الخارجة عن سيطرتها عن طريق تجنيد شباب هذه الدول وشحنهم بالكراهية، وتحويلهم لإرهابيين وقتلة.
وطالب بضرورة وضع ضوابط قوية للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، مع ضرورة توعية الشباب بمخاطرها.
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