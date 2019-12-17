"تقبل الآخر ودعم الصناعة".. 4 قضايا أثارها السيسي بمنتدى شباب العالم

دعم الصناعة المحلية



خطورة مواقع التواصل الاجتماعي

ومن بين القضايا الهامة التي ركز عليها السيسي خلال مشاركته بجلسات منتدى شباب العالم هي خطورة استغلال أجهزة مخابرات دولية لمواقع التواصل الاجتماع، في استقطاب الشباب وتجنيدهم.



وأوضح الرئيس أن هناك عددًا من أجهزة المخابرات تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لإلحاق الضرر بالدول الخارجة عن سيطرتها عن طريق تجنيد شباب هذه الدول وشحنهم بالكراهية، وتحويلهم لإرهابيين وقتلة.



وطالب بضرورة وضع ضوابط قوية للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، مع ضرورة توعية الشباب بمخاطرها.



وانطلاقًا من حرص الرئيس على دعم الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية، شدد خلال جلسات منتدى شباب العالم على أن الدولة تقف دائمًا بجانب المسثمرين المصريين، مشيرًا إلى أنه تم إسقاط 30 مليار جنيه من مديونيات 5 آلاف مصنع متعثر عن سداد القروض، ويأتي ذلك دعمًا للمستثمرين المصريين.