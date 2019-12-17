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إعلامي يكشف تفاصيل جلسة الرئيس مع الصحفيين بمنتدى شباب العالم

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:00 ص
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور ياسر عبد العزيز، أحد حضور لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الصحفيين؛ على هامش منتدى شباب العالم، إن لقاء الرئيس السيسي مع وسائل الإعلام هو تقليد يتبع في كل المؤتمرات الكبرى، ويكون له شكل ومعايير معروفة.

وأشار "عبد العزيز"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن اللقاء تميز بالشفافية، وكل المراسلين الأجانب أتيحت لهم فرصة الوجود، وكان هناك وقت لطرح الأسئلة.

وأوضح أن مدة اللقاء كانت ساعة، والرئيس أجاب على كل الأسئلة، ولم يترك سؤالا، مضيفا أن الرئيس السيسي طرح مفهوم جديد وهو التدخل الإيجابي، من أجل مساعدة الجيش الوطني الليبي، منوها بأن الرئيس السيسي دعا الإعلاميين إلى الالتزام بالمهنية، والدقة.

وأضاف أن الرئيس تحدث عن ليبيا والسودان بالتزام قوي، متوقعا أن السيسي أرسل رسالة مبطنة إلى أصحاب الشأن مفادها أن مصر لن تمرر استباحة ليبيا.
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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم ليبيا السيسي الرئيس

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