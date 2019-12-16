وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي لن يؤثر على فرص العمل

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الذكاء الاصطناعي أحد أنواع التكنولوجيا عالية الأهمية في قطاع التكنولوجية اليوم، لافتَا إلى أن البعض يتخوف من الذكاء الاصطناعي وتأثيره على فرص العمل، ولكن الواقع ينفي ذلك.



وتابع وزير الاتصالات، خلال حواره مع الإعلامية ريهاب الديب على هامش منتدى شبابا العالم، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن كافة الدول التي طبقت منظومات الذكاء الاصطناعي مثل أمريكا وأوروبا، معدل البطالة بها هو الأقل مستوى منذ عقود.



وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي على عكس ما يتوقع البعض، سيوفر الكثير من الوظائف التي تختلف طبيعتها عما هو موجود الآن.

