إطلاق نار في كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الاثنين، وقوع إطلاق نار بمدينة كولومبوس في ولاية أوهايو، دون مزيد من التفاصيل.

وأكدت الشرطة أنها تقوم بعملية إجلاء السكان من المنازل المحيطة بمكان الحادث؛ بحثا عن مرتكب الحادث الذي لا يزال طليقا. والأربعاء الماضي، قتل 6 أشخاص بينهم شرطي واثنان مشتبه بهما، فيما أصيب آخرون بجروح في حادث إطلاق نار بمدينة جيرسي سيتي بولاية نيوجيرسي. وذكرت الشرطة أن أحد رجالها قتل برصاصة في الرأس خلال حادث تبادل إطلاق نار داخل أحد المحال التجارية الصغيرة.