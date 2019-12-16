مصر لتأمينات الحياة توقع بروتكول مع كلية التجارة بجامعة الإسكندرية لتوظيف الخرجين

وقعت شركة مصر لتأمينات الحياة، إحدى شركات مصر القابضة للتأمين، برتوكول تعاون مع كلية التجارة بجامعة الإسكندرية؛ يتيح ألف فرصة عمل جديدة للخريجين وسطاء تأمين بالشركة.





وقام بتوقيع البرتوكول محمد مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، والدكتور سيد الصيفي، عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، بحضور جمعة رزق، ريس قطاع التسويق بالشركة، و وائل ذكي، المدير الإقليمي للإنتاج المتطور بالشركة، ومحمد البدري، المدير التنفيذي للإنتاج المتطور بالشركة.





وقال الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة: "أطلقت شركة مصر لتأمينات الحياة مبادرة "أولاد بلدنا" للمساهمة في تعيين وتدريب شباب الخريجين، في إطار دور الشركة الاجتماعي لتوفير فرص عمل جديدة وحقيقية وحرصها الدائم على مد جسور التواصل والتنمية مع شباب الجامعات، مضيفاً أنه سيتم توقيع بروتوكولات جديدة مع الجامعات في مصر في الفترة المقبلة".





ومن جانبه، أوضح مصطفى:"إن الشركة تؤمن بدور الشباب القوي في تسلم القيادة في مؤسسات الدولة لنتخطى التحديات الجديدة ونواكب الفكر المستقبلي وتطور متطلبات العمل".









وأشار مصطفى أن عدد وسطاء التأمين وصل إلى ما يقرب من 10 آلاف وسيط في صناعة التأمينات على الحياة، وشركة مصر لتأمينات الحياة لديها 65% منهم، مؤكدًا على أهمية تأهيل مجموعة أخرى من الشباب والخرجين، وهذا ما تسعى إليه الشركة من التعاون مع كلية التجارة بجامعة الإسكندرية".





وأكد الصيفي: "توقيع هذا البرتوكول يأتي في إطار حرص الجامعة على تطوير قدرات طلابها ودعم خبراتهم العملية، وتوفير فرص عمل من كافة التخصصات لاكتساب المهارات الأساسية التي يتطلبها سوق العمل، وذلك من خلال التعاون مع الشركات المصرية وحرصًا على إبراز الكوادر المصرية الشابة".





وأضاف أن هذا البرتوكول سوف يكون له تأثير إيجابي على جميع الطلاب الخريجين إيماناً بدورهم في النهضة القادمة لبلدنا الحبيبة.



