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عفاف شعيب تكشف تفاصيل اتصال شقيقة "الهجان" بها بعد عرض المسلسل (فيديو)

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:23 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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حل أبطال مسلسل رأفت الهجان ضيوف على الإعلامية إسعاد يونس، خلال برنامجها "صاحبة السعادة" عبر فضاىية DMC.

وكشفت الفنانة عفاف شعيب، أن شقيقة رأفت الهجان أو البطل رفعت الجمال الحقيقية قد تواصلت معها هاتفيًا وأشادت بأداءها المؤثر في المشاهد التي جمعتها بالفنان محمود عبد العزيز.

وأضافت شعيب أن شقيقته قالت لها إن طريقة تمثيلها أثرت فيها قائلة: قالتلي أنتي حسستيني اني بشوف نفسي، أبدعتي اي الجمال ده".

وأوضحت عفاف أن في المشهد الأخير الذي جمعها بمحمود عبد العزيز في الجزء الأول من رأفت الهجان، كان من المفترض أنه اللقاء الأخير بين الشقيقين، فاقترحت على المخرج الراحل يحيى العلمي أن تضيف كلمة لا إله إلا الله يا رأفت وبالفعل اقتنع بذلك وأيضًا أعجب باقتراحها هو ومحمود عبد العزيز. 


 
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