معلومات لا تعرفها عن ممشى أهل مصر

يعد نهر النيل، أطول أنهار العالم، حيث يبلغ طوله 6.650 كم، وتبلغ مساحته 3.349.000 كيلومتر تقريبا، ومن هذا المنطلق وحرصا على تطوير كورنيش النيل، وضعت الحكومة مخطط متكامل للاستفادة من عمليات إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسي، تحت مسمي مشروع أهل مصر، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال إنشاء مرسى يخوت ولسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية، وذلك بطول كوبري إمبابة وحتى كوبرى 15 مايو، وذلك ضمن مشروع تطوير الوجهات النيلية من مدينة أسوان وحتى القاهرة، وتنتهى هذه المرحلة بعد 20 شهرا من ديسمبر الحالي.





تطوير الوجهات النيلية

ويهدف مشروع أهل مصر، إلى تطوير الوجهات النيلية، بالإضافة إلى تطهير المجرى النهري والحد من ظاهرة انتشار الحشائش وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحي لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات المياه وتحسين تدفق سريان المياه في فترة أقصى الاحتياجات، لضمان وصولها الى مستخدميها، علاوة على مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات، والارتقاء حضاريًا بها بهدف الحفاظ على النيل من التعديات، وإنشاء ممشى سياحي وترفيهي ومنتزه للمواطنين.





ويعتبر مشروع "ممشى أهل مصر" من المشروعات الطموحة التي تخطط وزارة الري لامتداده من حلوان حتى القناطر الخيرية بطول 40 كيلو مترا، وقد تم تنفيذ كيلو و600 متر بالبر الشرقي لنهر النيل من كوبرى قصر النيل حتى 15 مايو مرورا بكوبرى 6 أكتوبر، حيث تم إنشاء مشروع ممشى اهل مصر بطول 260 متر في القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وذلك حسبما أكدت وزارة الري في بيان سابق لها.





وكما أن وزارة الري تنفذ حاليًا تطوير وجهة النيل بأبو الفدا بمحافظة القاهرة بمساحة 2700 م2، ويتضمن المخطط حاليًا مشروع ممشى أهل مصر بمدينة سوهاج بطول 650 م، ومحافظة بنى سويف بطول 1500.





يوفر فرص عمل للشباب

يشار إلى أن المشروع دشنه اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية السابق، وذلك بالتنسيق مع جهاز القاهرة الفاطمية ويقام بطول 40 كيلومتر بتكلفة 19 مليون جنيه وتكون بدايته من منطقة الإشارة بالعاصمة بنها وقد بدا العمل في المرحلة الأولى للمشروع بطول 600 متر.



