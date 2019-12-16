البنك الدولي: الاقتصاد العربي في وضع لا يحسد عليه



قال الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إن الاقتصاد العربي في وضع لا يحسد عليه، لافتًا إلى أن معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة تعاني من تراجع بالغ جعلها أقل من المؤشرات العالمية للنمو الاقتصادي، وهي متراجعة ايضًا.



وأشار "محيي"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، إلى أن مصر حققت معدلات نمو اقتصادية جيدة بلغت 5.6%.



وأضاف أن مؤشرات الفقر المدقع وفقًا للتعريف العالمي، تكون أقل من 1.90 دولار يوميًا، وهذا ما يعكس زيادة كبيرة في أعداد المتضررين من الفقر المدقع في المنطقة العربية، حيث تفوقت المنطقة على دول في جنوب الصحراء الإفريقية في معدلات الفقر المدقع، لافتًا إلى أن الدول الإفريقية نجحت في تقليص أعداد المتضررين من الفقر المدقعع، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم في المنطقة أعلى مما تتحمله دخول المواطنين، وكذلك الحال بالنسبة لمعدلات البطالة.





