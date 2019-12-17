آخرهم داني ألفيس.. 6 مشاهير روجوا للسياحة المصرية

تعد منطقة الأهرامات من بين أكثر المناطق السياحية الجاذبة للمشاهير من حول العالم.





ويحرص الآلاف من السياح من مختلف دول العالم، على رؤية الأهرامات المصرية؛ ليقفوا منبهرين أمام ضخامة وقوة البناء ودقته، علاوة على مشاهدة أبو الهول حارس الأهرامات الأمين.





ويحرص مشاهير العالم على زيارة الأهرامات كلما سنحت الفرصة، وترصد الفجر عددًا من أهم النجوم الذين زاروا منطقة الأهرامات.





شارلي شابلن

زار الفنان الكوميدي الأشهر آنذاك شارلي شابلن منطقة الأهرامات خلال العام 1932، وحرص على التقاط عددًا من الصور التذكارية التي وثقت هذه الزيارة الهامة.





وحظت الزيارة وقتها باهتمام وسائل الإعلام العالمية، ووثقتها أكثر من صحيفة.





مورجان فريمان

حرص الفنان العالمي مورجان فريمان على زيارة منطقة الأهرامات، خلال شهر أكتوبر من العام 2015، وجاء ذلك خلال جولته الترويجية لفيلمه آنذاك the story of god، والذي تتضمن أحداثه مشاهدًا من مختلف الحضارات.





وحظت زيارة مورجان فريمان باهتمام إعلامي واسع، وتناقلت أنبائها وسائل إعلام عالمية.





ليونيل ميسي

زار لاعب كرة القدم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي، منطقة الأهرامات يوم 21 فبراير من العام 2017.

وتأتي زيارة ميسي للأهرامات في إطار حملة ترويجية للسياحة المصرية، بدأها من منطقة الأهرامات، برعاية إحدى الشركات الكبرى.





ووجه ميسي الدعوة لزيارة الآثار المصرية، والاستمتاع بمشاهدة معالم الحضارات المصرية المختلفة.





ويل سميث

حرص النجم الأمريكي ويل سميث على زيارة منطقة الأهرامات برفقة عائلته خلال العام 2017، وأعرب حينها عن سعادتها البالغة بمشاهدة الأهرامات المصرية، داعيًا السياح من كافة دول العالم لزيارتها.





أنجيلا ميركل

حرصت المستشار الألمانية أنجيلا ميركل على زيارة الأهرامات، خلال تواجدها في مصر عام 2017، والتقطت المستشار الألمانية عددًا من الصور التي وثقت رحلتها للأهرامات التي تعد واحدة من عجائب الدنيا السبعة.





داني ألفيس

تفقد نجم كرة القدم البرازيلي داني ألفيس اليوم الاثنين، منطقة الأهرامات السياحية برفقة عائلته، خلال إجازته التي يقضيها بمصر حاليًا.



