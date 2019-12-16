Advertisements
Advertisements
Advertisements

الهروب ممنوع.. خطوة من الزمالك لمنع تكرار موقف كهربا

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:00 م
Advertisements
الزمالك
الزمالك
Advertisements
تقوم إدارة نادي الزمالك الفترة المقبلة بالنظر في جميع عقود اللاعبين الموجودين تحت قيادة كارتيرون، وإصلاح الثغرات الموجودة في عقود اللاعبين في القلعة البيضاء، تجنبًا للتعرض لموقف اللاعب المنبوذ من جماهير نادي الزماك محمود عبدالمنعم كهربا.

وينتظر اللاعب طارق حامد موعد تجديد عقده مع نادي الزمالك، وتقوم الإدارة الحالية للقلعة البيضاء بتفعيل العقد الجديد خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان قريبًا عن قيمة العقد والتفاصيل الموجودة لضمان وجود اللاعبين وعدم تفكيرهم في الرحيل خارج أسوار النادي.

وحدثت مناوشات كبيرة بين طارق حامد وإدارة نادي الزمالك الفترة المقبلة، وانتهت إلى أنهم وصلوا لحل يراضي جميع الأطراف، بعد أن طلب اللاعب رفع قيمة عقده السنوية إلى 20 مليون جنيه في الموسم الواحد.

استقبل مسئولو نادي الزمالك طلب اللاعب طارق حامد بالرفض بعد طلبه رفع قيمة عقده لمبلغ 20 مليون في الموسم.

وخرج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتصريحات يهاجم فيها اللاعب طارق حامد ويوبخه ويتهمه بالتمارض والهروب من المباريات الهامة، إلى أن عادت الأمور لطبيعتها وهدأت بينهم.

وخرج اللاعب المنبوذ من قبل جماهير نادي الزمالك محمود عبدالمنعم كهربا، في شهر يوليو الماضي من أسوار نادي الزمالك هاربًا.

ورحل إلى الدوري البرتغالي ليلعب في نادي أفيس البرتغالي وقرر بعدها بعدة أشهر فسخ عقده مع النادي البرتغالي بالتراضي، بعد أن دفع قيمة الشرط الجزائي الموقعة عليه.

وتعاقد النادي الأهلي مع كهربا منذ أيام قليلة ليدعم مركز الهجوم في ظل تواجد كلًا من "رمضان صبحي وحسين الشحات وقفشة وأحمد الشيخ والعديد من اللاعبين المميزين"، تجنبًا لعدم المقدرة على تمديد عقد إعارة رمضان صبحي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مرتضى منصور كهربا عقد طارق حامد طارق حامد تعاقد الاهلي مع كهربا الزمالك ادارة الزمالك

أخبار تهمك

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: أول رد فعل من مرتضي بعد الخسارة.. استهداف هدّاف الدوري.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل | "قائد المهام الصعبة".. السيسي يضرب بيد من حديد بشأن ليبيا والسودان واليمن وفلسطين (رسائل قوية من الرئيس)

منذ أقل من ساعتين

live| بث مباشر مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر اليوم في مونديال الأندية بدون تقطيع watch cup

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا من السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية كبرى تقرب الأهلي من أفضل مدافع في إفريقيا

منذ ساعة و 22 دقيقة

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

منذ 5 أيام

المصائب لا تأتي فرادي.. ريال مدريد يفقد نجما جديدا أمام برشلونة

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ أقل من ساعتين

«كورة لايف» مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر Yalla Shoot كورة جول I7SRY رابط ماتش الهلال ksa المفتوحة

الآن

نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw

منذ حوالي 10 ساعة

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

الآن

نتيجة مباراة الزمالك والجيش| مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر| أهداف مباراة الزمالك الآن zamalek plus

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

موضوعات متعلقة

مرتضي منصور يرد علي تعاقد الأهلي مع كهربا وحامد: احذرك يا خطيب

الأهلي يصدم كهربا

مرتضي منصور معلقاً علي أزمة طارق حامد: إحنا بنتعامل مع رجالة

آخر أخبار الزمالك.. نجوم الفريق يتواجدون في عزاء علاء علي.. ومرتضي يصرف راتب شهري لأسرة اللاعب

عاجل.. الأهلي يتلقى صدمة كبرى بشأن صفقة كهربا

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
03:58 م

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

10:32 م

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

07:11 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

06:55 م

المصائب لا تأتي فرادي.. ريال مدريد يفقد نجما جديدا أمام برشلونة

10:54 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status