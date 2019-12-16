الهروب ممنوع.. خطوة من الزمالك لمنع تكرار موقف كهربا

تقوم إدارة نادي الزمالك الفترة المقبلة بالنظر في جميع عقود اللاعبين الموجودين تحت قيادة كارتيرون، وإصلاح الثغرات الموجودة في عقود اللاعبين في القلعة البيضاء، تجنبًا للتعرض لموقف اللاعب المنبوذ من جماهير نادي الزماك محمود عبدالمنعم كهربا.



وينتظر اللاعب طارق حامد موعد تجديد عقده مع نادي الزمالك، وتقوم الإدارة الحالية للقلعة البيضاء بتفعيل العقد الجديد خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان قريبًا عن قيمة العقد والتفاصيل الموجودة لضمان وجود اللاعبين وعدم تفكيرهم في الرحيل خارج أسوار النادي.



وحدثت مناوشات كبيرة بين طارق حامد وإدارة نادي الزمالك الفترة المقبلة، وانتهت إلى أنهم وصلوا لحل يراضي جميع الأطراف، بعد أن طلب اللاعب رفع قيمة عقده السنوية إلى 20 مليون جنيه في الموسم الواحد.



استقبل مسئولو نادي الزمالك طلب اللاعب طارق حامد بالرفض بعد طلبه رفع قيمة عقده لمبلغ 20 مليون في الموسم.



وخرج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتصريحات يهاجم فيها اللاعب طارق حامد ويوبخه ويتهمه بالتمارض والهروب من المباريات الهامة، إلى أن عادت الأمور لطبيعتها وهدأت بينهم.



وخرج اللاعب المنبوذ من قبل جماهير نادي الزمالك محمود عبدالمنعم كهربا، في شهر يوليو الماضي من أسوار نادي الزمالك هاربًا.



ورحل إلى الدوري البرتغالي ليلعب في نادي أفيس البرتغالي وقرر بعدها بعدة أشهر فسخ عقده مع النادي البرتغالي بالتراضي، بعد أن دفع قيمة الشرط الجزائي الموقعة عليه.



وتعاقد النادي الأهلي مع كهربا منذ أيام قليلة ليدعم مركز الهجوم في ظل تواجد كلًا من "رمضان صبحي وحسين الشحات وقفشة وأحمد الشيخ والعديد من اللاعبين المميزين"، تجنبًا لعدم المقدرة على تمديد عقد إعارة رمضان صبحي.

