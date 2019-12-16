Advertisements
Advertisements
Advertisements

أمريكا: دول الساحل لا تبذل الجهد الكافي لمكافحة الإرهاب

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:51 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، دول الساحل، واعتبرت أن قادتها لا يبذلون جهوداً كافية لإرساء الاستقرار في المنطقة، وذلك غداة قمة للدول الخمس في مجموعة الساحل طالبت بتعاون دولي أكبر.



وقالت مساعدة السفيرة الاميركية لدى المنظمة الدولية شيريث نورمان خلال اجتماع لمجلس الامن "لمكافحة العنف في المنطقة وتعزيز الاستقرار، نحتاج إلى التزام أكبر من الحكومات الإقليمية".



وأوضحت أن بلادها قدمت مساعدة تتجاوز 5.5 مليارات دولار العامين 2017 و2018 دعماً للاستقرار والأمن في غرب أفريقيا.

وأضافت أن "الاكتفاء بالرد العسكري يحول غالباً دون معالجة الاسباب التي تقف وراء نزاع عنيف".

واعتبرت في هذا السياق أن "كل المجتمعات في غرب افريقيا والساحل ينبغي أن تكون لها حكومات جامعة تمثلها"، موضحةً أن هذا الأمر سيتيح للمجتمعات "الإفادة من الخدمات الأساسية والموارد" وتحميل القادة المسؤولية "حين يخفقون في تلبية هذه الحاجات".

وأشارت نورمان خصوصاً إلى عدم إحراز تقدم في مالي رغم اتفاق السلام الذي وقع في الجزائر العام 2015، وقالت "لا نزال قلقين حيال التقدم المحدود الذي حققته حكومة مالي والمجموعات المسلحة التي وقعت الاتفاق على صعيد تنفيذه".

وإثر قمة طارئة عقدوها الاحد في النيجر، دعا رؤساء دول قوة الساحل الاقليمية (النيجر ومالي وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا) إلى مزيد من التعاون الثنائي والدولي للتغلب على خطر الإرهاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مكافحة دول الساحل الولايات المتحدة الجهد الكافي الارهاب

أخبار تهمك

صفقة تبادلية كبرى تقرب الأهلي من أفضل مدافع في إفريقيا

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا من السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

المصائب لا تأتي فرادي.. ريال مدريد يفقد نجما جديدا أمام برشلونة

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ أقل من ساعتين

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: أول رد فعل من مرتضي بعد الخسارة.. استهداف هدّاف الدوري.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ أقل من ساعة

عاجل | "قائد المهام الصعبة".. السيسي يضرب بيد من حديد بشأن ليبيا والسودان واليمن وفلسطين (رسائل قوية من الرئيس)

منذ أقل من ساعتين

«كورة لايف» مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر Yalla Shoot كورة جول I7SRY رابط ماتش الهلال ksa المفتوحة

الآن

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

منذ 5 أيام

live| بث مباشر مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر اليوم في مونديال الأندية بدون تقطيع watch cup

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

الآن

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 4 ساعات

نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك والجيش| مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر| أهداف مباراة الزمالك الآن zamalek plus

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

صحيفة فرنسية: قطر راعية الإرهاب في العالم تزعم محاربته في مالي

مقتل 15 إرهابيا في عملية مشتركة لفرنسا والنيجر

قطر تنخر في القارة السمراء ودعم مشبوه يتوغل في دولة مالي

"ميركل" تُعد لزيارة بوركينا فاسو ومالي والنيجر

المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تعقد قمة طارئة لمكافحة الإرهاب

"الإيكواس" يتعهدون بمليار دولار لجهود مكافحة الإرهاب

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
03:58 م

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

10:32 م

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

07:11 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

06:55 م

المصائب لا تأتي فرادي.. ريال مدريد يفقد نجما جديدا أمام برشلونة

10:54 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status