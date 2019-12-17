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محافظ الشرقية: منتدى شباب العالم منصة للجميع من كل الدول

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:36 ص
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محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد سراج، محافظ الشرقية، إن منتدى شباب العالم أصبح منصة حوارية تتبنى جميع القضايا المشتركة والعالقة والخاصة بشباب مصر والعالم، لافتًا إلى أن النسخة الثالثة من المنتدى كان بها إقبال غير مسبوق.

وتابع محافظ الشرقية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن منتدى شباب العالم هذا العام تحدث في جميع القضايا سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية، مضيفًا، أن ورشة الاتحاد من أجل المتوسط في المنتدى كانت في غاية الأهمية، وكانت تضم ممثلين من 21 دولة، والجميع قدم مقترحات تخص كل الأطياف، وتناسب جميع الثقافات المختلفة.

واستعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.
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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم مدينة شرم

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