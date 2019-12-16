المصائب لا تأتي فرادي.. ريال مدريد يفقد نجما جديدا أمام برشلونة

تعرض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لصدمة كبيرة في الساعات الماضية بعد تأكد غياب نجم الفريق عن مباراة الكلاسيكو المقبلة في الدوري الإسباني.





ويلتقي فريق برشلونة مع فريق ريال مدريد يوم الأربعاء القادم في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.





وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الماركا"، إن ريال مدريد خسر جهود اللاعب البرازيلي مارسيلو في مباراة برشلونة المقبلة بعد تأكد غيابه بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا على مستوى عضلات قدمه اليسرى.





ويُجهز زيدان اللاعب الفرنسي فيرلاند ميندي للمشاركة بدلا من مارسيلو في الجبهة اليسرى، وأيضاً سيتواجد حل اخر أمام المدرب الفرنسي وهو مشاركة ناتشو رودريجيز في الجهة اليسرى حيث يستخدم زيدان ناتشو كجوكر في خط الدفاع.





ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 35 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن فريق برشلونة الغريم التقليدي للملكي.





وتعادل المارد الأبيض مع فريق فالنسيا بالأمس بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الميستايا، وذلك بهدف الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الأخيرة قبل نهاية المباراة.



