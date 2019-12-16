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الملك سلمان يصف علاقة المملكة بالاتحاد الأوروبي بـ"التاريخية"

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:48 م
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الملك سلمان
الملك سلمان
الفجر السعودي
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تلقى ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً اليوم الإثنين، من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ووصف الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال الاتصال الهاتفي علاقة المملكة بالاتحاد الأوروبي بـ"التاريخية"، ومن أهم الشركاء الدوليين، مؤكداً على رغبة المملكة في تعزيز الشراكة بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.

وتطلع الملك سلمان إلى مشاركة فعالة للاتحاد الأوروبي في قمة دول مجموعة العشرين القادمة، التي ستستضيفها المملكة.

ومن جهتها، أكدت أورسولا فون دير لاين على أهمية العلاقة بين دول الاتحاد الأوروبي والمملكة، وتحقيق المصالح المشتركة، مبدية حرصها الكبير على الدور البناء للاتحاد الأوروبي في قمة العشرين القادمة في المملكة.

الاتحاد الأوروبي
هو جمعية دولية للدول الأوروبية يضم 28 دولة وأخرهم كانت كرواتيا، التي انضمت في 1 يوليو 2013، تأسس بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماستريخت الموقعة عام 1992، ولكن العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينات القرن الماضي.

من أهم مبادئ الاتحاد الأوروبي نقل صلاحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية الأوروبية، ولكن تظل هذه المؤسسات محكومة بمقدار الصلاحيات الممنوحة من كل دولة على حدة، لذا لا يمكن اعتبار هذا الاتحاد على أنه اتحاد فدرالي؛ حيث أنه يتفرد بنظام سياسي فريد من نوعه في العالم.

للاتحاد الأوربي نشاطات عديدة، أهمها كونه سوق موحد ذو عملة واحدة هي اليورو، الذي تبنت استخدامه 19 دولة من أصل ال28 الأعضاء، كما له سياسة زراعية مشتركة وسياسة صيد بحري موحدة، واحتفل في مارس 2007 بمرور 50 عام على إنشاء الاتحاد بتوقيع اتفاقية روما.

حصل الاتحاد الأوروبي في 12 أكتوبر 2012 على جائزة نوبل للسلام؛ لمساهمته في تعزيز السلام والمصالحة والديمقراطية وحقوق الإنسان في أوروبا، وفي 23 يونيو 2016، قررت المملكة المتحدة عبر استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، لتصبح أول دولة فيه تقوم بذلك.

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الكلمات المفتاحية

المملكة الملك سلمان الاتحاد الأوروبي

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