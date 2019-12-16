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6 معلومات عن دمنهور والمنصورة قبل المباراة الهامة بالقسم الثاني

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:53 م
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مظاليم
مظاليم
مصطفى الجندي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي دمنهور مواجهة هامة ومرتقبة، على ملعبه، أمام نظيرة فريق المنصورة، في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء، في إطار مواجهات الجولة التاسعة للمجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني.

ويقدم "الفجر الرياضي" 6 معلومات وأرقام عن الفريقان قبل المواجهة المرتقبة:

1- خاض دمنهور 8 مباريات، حقق خلالهم 4 إنتصارات، وتعادل في مبارتان، وخسر مثلهما.

2- خاض المنصورة 8 مباريات، حقق خلالهم فوز وحيد، وتعادل في 4 مباريات، وتلقى 3 هزائم.

3- أحرز فريق دمنهور 9 أهداف، وعليه 7 أهداف، فيما سجل فريق المنصورة 5 أهداف، وعليه 8 أهداف.

4- شهدت الجولة السابقة، خسارة المنصورة على ملعبه من الأوليمبي، بهدف، وخسارة دمنهور من فاركو بنفس النتيجة.

5- هدافو دمنهور، وحيد محسن الذي سجل 4 أهداف، يليه أحمد العوضي برصيد هدفين.

6- هداف المنصورة، اللاعب أحمد هريسه الذي أحرز هدفين.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 18 نقطة
2- الرجاء 15 نقطة
3- غزل المحلة 14 نقطة
4- دمنهور 14 نقطة
5- أبو قير 12 نقطة
6- بلدية المحلة 12 نقطة
7- دكرنس 11 نقطة
8- الأوليمبي 10 نقاط
9- الحمام 8 نقاط
10- المنصورة 7 نقاط
11- بيلا 4 نقاط
12- المالية 3 نقاط
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الكلمات المفتاحية

مظاليم المنصورة مظاليم رياضة القسم الثاني اخبار الرياضة

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