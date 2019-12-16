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بعد نشر صورة له مع زوجته.. محمد رشاد يغلق خاصية التعليقات

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:00 م
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محمد رشاد
محمد رشاد
شيماء فوزى
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نشر الفنان الشاب محمد رشاد، صورة له تجمعه مع زوجته الإعلامية مي حلمي على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات" إنستجرام"، وكتب اسفلها "عمري أنا من قبل ما يوم تجيني .. مكتوب يا حبيبي لنا الاقيك يوم وتلاقيني".

إيقاف التعليقات..ومشادة سابقة

الغريب في الأمر هو غلق محمد رشاد لخاصية التعليق على الصورة من جانب الجمهور، ولعل ذلك بسبب قلق "رشاد" من التعليقات المحبطة واللاذعة.

حيث سبق وأن حدثت مشادة بين "رشاد"، واحد متابعي "مي"، وذلك عندما نشرت صورة لها من قبل ، فتطاول عليها متابع في تعليق، فقام "رشاد" بسبه.

قصة حب عرفها الجمهور

تزوج محمد رشاد من الاذاعية مي حلمي بعد قصة حب عندما صرح لها بذلك أثناء تقدمها لبرنامجها فى الراديو و تمت خطبتهما، لكن وقع حدث صادم يوم زفافهما، حيث حدثت مشكلة بين الاسرتين مما أدى إلى إلغاء حفل الزفاف لكن بعد فترة ليست طويلة فوجئ الجمهور بصور زفاف مى واحمد على السوشيال ميديا حيث تمت الزيجة.
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