البابا تواضروس يلتقي كهنة ألماظة والهجانة وزوجاتهم

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الإثنين، كهنة كنائس ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر وذلك بالمقر البابوي بالقاهرة.





ورحب قداسة البابا بالآباء الكهنة وزوجاتهم وألقي كلمة روحية عن كيفية الاستعداد للعام الجديد والعمل علي تجديد القلب والفكر والخدمة





وبعدها أجاب قداسة البابا على أسئلتهم وفي نهاية اللقاء وزع الهدايا التذكارية علي الحاضرين.





حضر اللقاء نيافة الأنبا إكليمندس الاسقف العام لكنائس ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر.





وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الثلاثاء أول ديسمبر، صوم الميلاد المجيد، والذى ينتهي في 7 يناير باحتفالات عيد الميلاد، ويستمر الصوم لمدة 43 يوما، يقام خلالها القداسات والصلوات في مختلف الكنائس بمصر وبلاد المهجر.





وطقس الصوم من بدايته إلى أول شهر كيهك يكون بالألحان السنوية بإضافة قسمة صوم الميلاد، وجملة ختام الصلوات الجماعية الخاصة بصوم الميلاد أيضًا، ثم مع بداية شهر كيهك يصلى الطقس الكيهكي حتى برامون عيد الميلاد المجيد.



