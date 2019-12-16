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البابا تواضروس يلتقي كهنة ألماظة والهجانة وزوجاتهم

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:52 م
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اللقاء
اللقاء
حازم رفعت
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الإثنين، كهنة كنائس ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر وذلك بالمقر البابوي بالقاهرة.

ورحب قداسة البابا بالآباء الكهنة وزوجاتهم وألقي كلمة روحية عن كيفية الاستعداد للعام الجديد والعمل علي تجديد القلب والفكر والخدمة 

وبعدها أجاب قداسة البابا على أسئلتهم وفي نهاية اللقاء وزع الهدايا التذكارية علي الحاضرين.

حضر اللقاء نيافة الأنبا إكليمندس الاسقف العام لكنائس ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الثلاثاء أول ديسمبر، صوم الميلاد المجيد، والذى ينتهي في 7 يناير باحتفالات عيد الميلاد، ويستمر الصوم لمدة 43 يوما، يقام خلالها القداسات والصلوات في مختلف الكنائس بمصر وبلاد المهجر.

وطقس الصوم من بدايته إلى أول شهر كيهك يكون بالألحان السنوية بإضافة قسمة صوم الميلاد، وجملة ختام الصلوات الجماعية الخاصة بصوم الميلاد أيضًا، ثم مع بداية شهر كيهك يصلى الطقس الكيهكي حتى برامون عيد الميلاد المجيد.

ومدة الصوم المحددة بـ43 يوما، تصوم الكنيسة منها 40 يوما لاستقبال ميلاد السيد المسيح، كما صام موسى 40 يوما قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، والثلاثة أيام الأخرى تذكار لمعجزة نقل جبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز كما صام الآباء الأولون في عهد البابا إبرام بن زرعة.
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الكلمات المفتاحية

صوم الميلاد الكنيسة القبطية البابا تواضروس أخبار مصر

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