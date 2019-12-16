محمود محيي الدين يكشف أسباب ترك منصب نائب رئيس البنك الدولي

قال الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إن تجربته في البنك الدولي تجربة غنية للتعرف على أوضاع التنمية والأبعاد الإنسانية وأبعاد الفقر أيضًا، وماهي الأسباب التي جعلت دول تمتلك موارد تعاني أزمات في المقابل دول أخرى لاتملك الموارد تصدرت مصاف الدول مثل كوريا وسنغافورة.



وأضاف "محيي"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أنه مضى عشر سنوات منذ توليه المسؤولية وهو أطول وقت قضاه مسؤول رفيع المستوى كمسؤولعن التنمية المستدامة في البنك الدولي.



وتابع: "الإنسان بعد فترة لا بد أن يفكر في عمل شيء آخر، وأخبرت رئيس البنك الدولي أنني سأفعل شيء آخر، ولكن لا أستطيع أن أقوله حتى أنهي فترة ولايتي".

