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حارس الترجي: مواجهة السد صعبة.. وهدفنا حصد المركز الخامس

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:38 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أكد راضي الجريدي حارس مرمى الترجي التونسي اليوم الأثنين احترام فريقه التام لفريق السد القطري الذي يلتقيه غدا ولكن الفريق يصر على تحقيق الفوز وإحراز المركز الخامس في مونديال الأندية.

ويلتقي الترجي التونسي فريق السد القطري غدا الثلاثاء على استاد "خليفة الدولي" بالدوحة في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس ببطولة كأس العالم لأندية المقامة حاليا في قطر.

وقال الجريدي في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الاثنين قبل مباراة الغد : "المباراة ستكون صعبة والأهم هو أن نحقق الفوز بها لإحراز المركز الخامس. كنا نتمنى الفوز في المباراة الماضية لكننا نركز الآن على مباراة الغد".

وأضاف : "نحترم السد جيدا ونقدر قوة الفريق ولكننا نسعى لتقديم مباراة قوية تليق بنا كبطل أفريقيا ونتمنى الفوز بالمركز الخامس".

وأكد الجريدي : "أشعر بالفخر للعب لنادي الترجي وهي مسؤولية كبيرة ولا يستطيع أي لاعب ارتداء قميص الترجي العريق صاحب التاريخ العريق. هو شرف لأي لاعب. ولهذا ، يسعى كل لاعب بالترجي لتقديم كل ما بوسعه في كل مباراة لتشريف هذا النادي".

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