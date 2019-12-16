Advertisements
Advertisements
Advertisements

توقعات بارتفاع انتاج النفط الصخري الأمريكي في يناير المقبل

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:31 م
Advertisements
النفط الصخري
النفط الصخري
وكالات
Advertisements
توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الشهري الصادر اليوم الاثنين، ارتفاع انتاج النفط في سبعة تشكيلات صخرية رئيسية في الولايات المتحدة ليسجل حوالي 29 ألف برميل يوميا في يناير المقبل ليسجل نحو 9.14 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن يرتفع الانتاج في أكبر تلك التشكيلات، حوض برميان الواقع في تكساس ونيو مكسيكو، بمقدار 48 ألف برميل يوميا إلى 4.74 مليون برميل يوميا في حين من المنتظر أن يتراجع الانتاج في حوضي ايجل فورد وأناداركو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

النفط الصخري النفط الامريكي اسعار النفط

أخبار تهمك

صفقة تبادلية كبرى تقرب الأهلي من أفضل مدافع في إفريقيا

منذ 37 دقيقة

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ أقل من ساعة

نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw

منذ حوالي 10 ساعات

«كورة لايف» مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر Yalla Shoot كورة جول I7SRY رابط ماتش الهلال ksa المفتوحة

الآن

live بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري live

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

الآن

أخبار الأهلي اليوم 16 / 12 / 2019: كهربا يُفاجيء الزمالك.. صفقة كبرى جديدة تقترب من الأحمر.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ أقل من ساعة

live| بث مباشر مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر اليوم في مونديال الأندية بدون تقطيع watch cup

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري المصري ON SPORT HD 1

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا من السيسي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 4 ساعات

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

منذ 5 أيام

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ ثلث ساعة

نتيجة مباراة الزمالك والجيش| مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر| أهداف مباراة الزمالك الآن zamalek plus

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

إدارة معلومات الطاقة تتوقع زيادة إنتاج النفط الصخري خلال أغسطس المقبل

"معلومات الطاقة" تتوقع زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي خلال أكتوبر المقبل

"الطاقة الأمريكية" تتوقع ارتفاع إنتاج النفط الصخري خلال نوفمبر المقبل

النفط يهبط 2 % مع مخاوف من ضغط تعثر الاقتصاد العالمي على الطلب

"الطاقة الأمريكية": النفط الصخري الأمريكي يرتفع إلي 84ألف برميل يومياً خلال مارس

تقرير: انتاج أمريكا من النفط يسجل 8.59 مليون برميل في أبريل

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
03:58 م

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

07:11 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

06:55 م

live| بث مباشر مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر اليوم في مونديال الأندية بدون تقطيع watch cup

08:32 م

«كورة لايف» مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر Yalla Shoot كورة جول I7SRY رابط ماتش الهلال ksa المفتوحة

07:05 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status