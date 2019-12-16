توقعات بارتفاع انتاج النفط الصخري الأمريكي في يناير المقبل

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الشهري الصادر اليوم الاثنين، ارتفاع انتاج النفط في سبعة تشكيلات صخرية رئيسية في الولايات المتحدة ليسجل حوالي 29 ألف برميل يوميا في يناير المقبل ليسجل نحو 9.14 مليون برميل يوميا.



