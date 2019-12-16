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توقعات بارتفاع انتاج النفط الصخري الأمريكي في يناير المقبل
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:31 م
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وكالات
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توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الشهري الصادر اليوم الاثنين، ارتفاع انتاج النفط في سبعة تشكيلات صخرية رئيسية في الولايات المتحدة ليسجل حوالي 29 ألف برميل يوميا في يناير المقبل ليسجل نحو 9.14 مليون برميل يوميا.
ومن المتوقع أن يرتفع الانتاج في أكبر تلك التشكيلات، حوض برميان الواقع في تكساس ونيو مكسيكو، بمقدار 48 ألف برميل يوميا إلى 4.74 مليون برميل يوميا في حين من المنتظر أن يتراجع الانتاج في حوضي ايجل فورد وأناداركو.
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