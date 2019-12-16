ميريام فارس تتحدى جمهورها بـ"حبيبي سعودي" خلال حفلها المقبل في الرياض (فيديو)

كشفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عن تحدي جديد لجمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، يحمل اسم "حبيبي سعودي"، مشيرة إلى أنه سيكون ضمن حفلها المقبل في السعودية الشهر الجاري.





ونشرت ميريام فارس مقطع فيديو على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "تحد جديد، لمن يرغب بمرافقتي وحضور كواليس وتحضيرات الفنان، قبل صعوده المسرح"، وذلك أثناء إحيائها حفلها الأول ضمن فعاليات "موسم الرياض"، يوم 18 من شهر ديسمبر الجاري.









وأضافت ميريام فارس : "ما عليكم سوى أن تغنوا أغنية حبيبي سعودي وتنشروها عبر أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي".





وعلقت ميريام فارس على الفيديو، قائلة: "هاشتاج ميريام فارس في السعودية".





واختتمت ميريام فارس مقطع الفيديو بأدائها مقطعا من الأغنية التي تقول: "حبيبي سعودي، يعدلي مودي، إليه أنا أشتاق، وأعدي لحدودي".





وتحدت متابعة سعودية الفنانة ميريام فارس، بأداء رقصة استعراضية خلال إحياء حفلها الأول في السعودية.





ونشرت صاحبة حساب "الشقردية بنت فيصل" عبر موقع "تويتر"، فيديو للمطربة ميريام فارس خلال استعراضها لعدد من الرقصات خلال حفلاتها المختلفة، وعلقت عليه: ‏‎"راح تنورينا يا أجمل فنانة، وكمان راح اتحداك برقصة"، وردت عليها الفنانة اللبنانية بقبول التحدي.