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"الصحفيين" تنظم حفل تأبين للكاتب الراحل محمود صلاح

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:28 م
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الكاتب الصحفي الراحل محمود صلاح
الكاتب الصحفي الراحل محمود صلاح
ميسون أبو الحسن
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تنظم نقابة الصحفيين، حفل تأبين كبير للكاتب الصحفي الراحل محمود صلاح رئيس تحرير أخبار الحوادث الأسبق.


وقال حسين الزناتي عضو مجلس النقابة في تصريحات صحفية، إن النقابة بصدد وضع الترتيبات لحفل تأبين يليق بتاريخ الكاتب الصحفي الكبير، والإعلان عنه قريبًا؛ وذلك لإتاحة الفرصة أمام زملاء الكاتب الراحل للمشاركة في هذا الحفل، بالإضافة إلى توجيه الدعوة لأفراد أسرته.

ويعتبر محمود صلاح من أشهر صحفيي الحوادث في مصر، وأحد مؤسسي أخبار الحوادث، وكان معروفًا عنه تدويناته المميزة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لقيت متابعة وتعلقًا من جمهوره.

خاض الكاتب الصحفي محمود صلاح، خلال مسيرته الصحفية العديد من المغامرات، أبرزها تطهير منطقة الباطنية من تجارة المخدرات، وأجرى عددًا من الحوارات الصحفية المهمة مع أباطرة الإجرام في مصر، مثل الخُط وعزت حنفي، واقتحم عالم الجريمة، وتميز بأسلوبه الشيق والفريد في سرد الأحداث والوقائع التي كان ينفرد بنشرها، وكوّن لنفسه جمهورًا خاصًا، كان يتابع كتاباته بشغف.

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