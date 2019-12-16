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رسميا.. أنشيلوتي مديراً فنياً لإيفرتون

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:24 م
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بوابة الفجر
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توصل نادي إيفرتون الإنجليزي بشكل رسمي لاتفاق مع المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب السابق لنابولي لقيادة الفريق.


واكدت التقارير الإنجليزية على أن أنشيلوتي توصل لاتفاق مع إيفرتون لقيادة الفريق خلفاً للمدرب الحالي ماركو سيلفا.


وتقدمت المفاوضات بين إيفرتون وأنشيلوتي بعد وصول المدرب في الساعات الماضية لمدينة ليفربول وسيتم الإعلان رسميًا عن تولي أنشيلوتي قيادة إيفرتون قبل مباراة ربع نهائي كأس الرابطة أمام ليستر سيتي يوم الأربعاء.
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