رسميا.. أنشيلوتي مديراً فنياً لإيفرتون

توصل نادي إيفرتون الإنجليزي بشكل رسمي لاتفاق مع المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب السابق لنابولي لقيادة الفريق.

واكدت التقارير الإنجليزية على أن أنشيلوتي توصل لاتفاق مع إيفرتون لقيادة الفريق خلفاً للمدرب الحالي ماركو سيلفا.