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عاجل.. الجيش الليبي: سندمر أي سفينة أو طائرة شحن تركية تدخل أراضينا

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:27 م
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الجيش الليبي
الجيش الليبي
أمنية فوزي
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قال الجيش الليبي، إن الاتفاقية بين حكومة السراج والرئيس التركي رأردوغان غير شرعية، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وتابع الجيش الليبي: "سندمر أي سفينة أو طائرة شحن تركية تدخل أراضينا".

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي عُقد مساء اليوم الإثنين، إن الوحدات العسكرية تواصل تقدمها على عدة محاور في العاصمة طرابلس لتطهيرها من الإرهاب والجريمة.

وأوضح "المسماري"، أن عمليات الجيش الوطني الليبي تتواصل على مدار الساعة، منوها بأن الجيش لليبي أسقط طائرة تركية مسيرة تستخدمها ميليشيات طرابلس.

كما أشار إلى أنه يتم رصد الأسلحة التي تزود بها تركيا ميليشيات مصراته، ووجدنا أن الميليشيات تقوم بتخزين الأسلحة في مواقع مدنية.

وكان رئيس القوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، قد أعلن بدء تحرير طرابلس، خلال مؤتمر صحفي له مساء الخميس الماضي، أنه سيتم استعادة ليبيا من براثن الإرهاب والخونة بفضل الجيش الوطني الليبي.

ودعا "حفتر" قوات الجيش الوطني اليبي للتقدم نحو طرابلس، ومراعاة حرمة المدنيين، مؤكدا أن الجيش اللليبي منتصر لا محالة، داعيا الميليشيات لإلقاء السلاح.

وكان الجيش الليبي، الذي يخوض منذ أكثر من 3 أشهر عمليات عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية- ، قد أطلق يوم الاثنين الماضي، "المرحلة الحاسمة والأخيرة" من هذه المعارك، بعد أسبوعين من الحشد العسكري، لهذه المواجهة المفصلية.

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الكلمات المفتاحية

ليبيا تركيا الجيش الليبي

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