هاني سلامة لـ"الفجر الفني": هذا سبب ابتعادي عن السينما.. وانتظروا مفاجأة "أموال عامة"

أكد الفنان هاني سلامة، أن سبب ابتعاده عن السينما طوال الفترة الماضية عدم وجود فكرة أو نص مناسب يتناسب مع عودته للسينما بعد نجاح أعماله وأن الأعمال السينمائية تظل في ذاكرة الجمهور.



وتابع "سلامة"، في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، أن الفيلم يوجد به عدد من المفاجآت ومتحمس بالتجربة للغاية وأنه شكل مختلف وتدور أحداثه في الغموض والتشويق.



من ناحية أخرى يستعد للبدء في تصوير الفيلم الفترة المقبلة والفيلم تأليف هيثم الخميسي وإخراج أحمد عبدالله صالح.



ويغيب هاني سلامة عن السينما منذ 9 سنوات حيث قدم آخر أفلامه "واحد صحيح"، تأليف تامر حبيب وإخراج هادى الباجورى وشارك فى بطولته رانيا يوسف، وعمرو يوسف، وبسمة، وياسمين رئيس، وكندة علوش وزيزى البدراوى وحنان سليمان وعدد آخر من الفنانين.



يشار إلى أن آخر أعمال هاني سلامة مسلسل "قمر هادى" وشارك في بطولته كل من داليا مصطفى ويسرا اللوزي، ومريم حسن، ومحسن محيي الدين، وهادي الجيار، وأشرف زكى، وحمزة العيلى، ومؤمن نور، آية سماحة، وياسمين وعدد آخر من النجوم الشابة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج سينرجى.



