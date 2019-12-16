صفقة تبادلية كبرى تقرب الأهلي من أفضل مدافع في إفريقيا

يكثف مسؤولو النادي الأهلي من مفاوضاتهم مع إدارة إنبي من أجل التعاقد مع أسامة جلال مدافع الفريق البترولي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.





صفقة تبادلية كبرى تقرب الأهلي من أفضل لاعب في إفريقيا





وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي التعاقد مع مدافع قوي لتدعيم خط الدفاع في ظل عدم رضاه عن مستوى ياسر إبراهيم مدافع القلعة الحمراء الحالي في الفترة الماضية ومنذ توليه المهمة الفنية بعد رحيل مارتن لاسارتي.





ووضع النادي الأهلي سيناريو من أجل التعاقد مع أسامة جلال مدافع فريق إنبي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم بعد تخلي السويسري رينيه فايلر عن ضم مهاجم قوي في الميركاتو الشتوي على يتم حسم الصفقة الثانية في يناير بالتعاقد مع مدافع سوبر.





ويدرس النادي الأهلي تقديم عرض لنادي إنبي برحيل ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر للفريق البترولي مقابل ضم أسامة جلال مدافع إنبي في الميركاتو الشتوي وتدعيم خط الدفاع بناء على رغبة فايلر.





وساهم أسامة جلال مدافع فريق إنبي في فوز المنتخب الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بالإضافة إلى التأهل إلى أولمبياد طوكيو عام 2020.











