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نتيجة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش| ترتيب الدوري المصري

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:14 م
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الزمالك
الزمالك
حسن شحاتة
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نتيجة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش، حيث حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش مفاجأة من العيار الثقيل بعد تغلبه على نظيره الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد السويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف، حيث نجح الزمالك في إحراز الهدف الأول، عن طريق محمد شحاتة، بعد وصول الكرة إلى كريم طارق الذي راوغ محمود علاء مدافع الزمالك، ومررها إلى محمد شحاتة الذي لم يتوانى في إسكانها الشباك.

وفي الدقيقة 39 من زمن المباراة، نجح مصطفى محمد في إدارك هدف التعادل، بعد عرضية متقنة من يوسف أوباما، أرسلها عرضية على رأس مصطفى محمد مهاجم الزمالك الذي سجلها في شباك محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، قبل أن يتمكن الطلائع من إحراز هدف التقدم مرة أخرى، عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 41 بعد خروج فادح من محمد عواد.

وفي الشوط الثاني تمكن أحمد سمير، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش من تعزيز تقدم فريقه بالهدف الثالث، برأسية قوية سكنت شباك محمد عواد، قبل أن يتمكن اللاعب كريم بامبو من تسجيل الهدف الثاني للفارس الأبيض في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

ترتيب الدوري المصري:-

الأهلي 18 نقطة
الاتحاد السكندري 17نقطة
المقاولون العرب 16 نقطة
الزمالك 13 نقطة
سموحة 13 نقطة
الإسماعيلي 13 نقطة
بيراميدز 12 نقاط
الإنتاج الحربي 11 نقاط
حرس الحدود 10 نقاط
طنطا 8 نقاط
المصري 7 نقاط
طلائع الجيش 7 نقاط
مصر المقاصة 7 نقاط
نادي مصر 7 نقاط
انبي 5 نقاط
وادي دجلة 6نقاط
اسوان 5 نقاط
الجونة 4 نقاط


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