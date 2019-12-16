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نقابة الأطباء البيطرين: مصر ستصل للمعدلات العالمية في الأدوية المغشوشة في عام 2020 (فيديو)

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:11 م
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال الدكتور يوسف العبد، رئيس لجنة الأدوية بنقابة الأطباء البيطرين، إن مديريات الطب البيطري بالتعاون مع التموين تقوم بجهد كبير لضبط الأدوية البيطرية المغشوشة، لافتًا إلى أن هذه الظاهرة بدأت تنحصر بشكل كبير الفترة الأخيرة، وبإذن الله ستصل مصر للمعدلات العالمية في الادوية المغشوشة في عام 2020.

وتابع "العبد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن إدارة الصيدلة التي تصنع فيها الأدوية البيطرية تعطل صناعة الأدوية في مصر، معقبًا: "مش معقول عشان تسجيل الدواء في إدارة الصيدلية يأخذ 5 سنوات".

ولفت إلى أن حجم الاستثمار في الأدوية البيطرية والاعلاف كبير جدًا ويصل لـ30 مليار جنيهًا، ورغم ذلك هناك تهميش للأطباء البطيرين، لافتَا إلى أن ضرورة تفعيل دور الأطباء البطرين في الهيئة العليا للدواء الفترة المقبلة.

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