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ترتيب الدوري المصري بعد هزيمة الزمالك من طلائع الجيش اليوم

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:08 م
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هزيمة الزمالك
هزيمة الزمالك
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خسر فريق الزمالك، أمام  طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، اليوم الإثنين في إطار مبارايات الجولة الثامنة، من بطولة الدوري المصري الممتاز.

طلائع الجيش يفاجئ الزمالك

وفاجأ فريق طلائع الجيش، بقيادة طارق يحيى، الزمالك وجماهيره، بأداء عالي، ومستوى متميز، تفوق به على أبناء ميت عقبة.

الزمالك يخسر في الجولة الثامنة

 واستكملت مبارايات الجولة الثامنة، اليوم، بمباراة الزمالك وطلائع الجيش، والتي خسر فيها المارد الأبيض، وأقيمت بالأمس ثلاث مبارايات، حيث فاز الإسماعيلى على نادى مصر بهدف نظيف، وبنفس النتيجة فاز سموحة على أسوان، والأهلى على حرس الحدود.

الزمالك في المرتبة الرابعة

ويتصدر النادي الأهلي، مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 18 نقطة، من الفوز في 6 مواجهات متتالية، ويأتي المقاولون العرب في الوصافة، برصيد 16 نقطة، من 7 مبارايات، حيث لعب مباراة أكثر من المارد الأحمر، فيما حل زعيم الثغر، الاتحاد السكندري، ثالثاُ برصيد 14 نقطة، ويظل الزمالك بالمرتبة الرابعة بعد خسارته اليوم.

ترتيب الدوري المصري بعد هزيمة الزمالك اليوم:-

الأهلي 18 نقطة.

المقاولون العرب 16 نقطة.

الاتحاد السكندري 14 نقطة.

الزمالك 13 نقطة.

سموحة 13 نقطة.
 
 


 


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