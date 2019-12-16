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خسائر قوية في سعر جرام الذهب المحلي بعد تراجع الدولار دون الـ 16 جنيه

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:03 م
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
محمد عصام
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تأثرت أسعار الذهب بالهبوط المفاجئ لسعر الدولار أمام الجنيه لتصبح دون حاجز الـ 16 جنيه لأول مرة منذ قرار تعويم الجنيه؛ ليخسر سعر الجرام الواحد نحو 4 جنيهات  في نهاية تعاملات اليوم الاثنين 16-12-2019.

قال ناجي فرج عضو شعبة الذهب: "هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم كان له تأثير على أسعار الذهب المحلي بجانب الهبوط الطفيف في سعر الأوقية العالمية".


أسعار الذهب الأن

وكشف "فرج"، عن أن أسعار الذهب أصبحت كالتالي: عيار 21 الأكثر شيوعًا سجل نحو 659 جنيه لجرام ، وسجل سعر جرام "عيار 24" نحو 761 جنيه، وحقق "عيار 18" للجرام نحو 561 جنيه، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 5308 جنيه.


وشهدت أسعار الدولار بنهاية تعاملات اليوم  تراجع بلغ نحو  7 قروش في متوسط أسعار البنوك مقارنة بتعاملات أمس الأحد؛ ليسجل في البنك المركزي  15.99 جنيه للبيع و16.09 جنيه للشراء، وسجل في بنوك مصر ،والبنك الأهلى والبنك الأهلى اليوناني إلى مستويات 16 جنيه للشراء و16.1 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولى وجريدي اجريكول والمصرف المتحد نحو 15.99 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.

 

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