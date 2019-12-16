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"رحل ياسر الخلوق بجسده لكنه باقٍ بسيرته الطيبة".. هكذا نعي كريم الحسيني المخرج ياسر زايد

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:54 م
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ياسر زايد
ياسر زايد
هبة أحمد
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نعى الفنان كريم الحسيني، المخرج الراحل ياسر زايد، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر "كريم"، عدة صور جمعته بالمخرج الراحل ياسر زايد، وذلك أثناء تصوير مسلسل "الضاهر"، وعلق على الصور قائلاً :"وتتوالى الأخبار اللى توجع القلب، ولكنها الحقيقة الوحيدة الثابتة في دنيتنا الموت، الفكرة مش في الموت، يمكن يكون راحة للميت، لكن الفراق هى دى الصعوبة".

وتابع "كريم"، قائلاً: "يعرض الآن مسلسل الضاهر للمخرج الراحل ياسر زايد، يا حبيبي يابو آدم، من كام يوم كنا بنكتب الضاهر للمخرج الرائع ياسر زايد، دلوقتي بنكتب للمخرج الراحل ياسر زايد ".

وأضاف "الحسيني" قائلاً: "رحل ياسر الخلوق ذات ال ٤٨ عامًا، رحل بجسده، ولكنه باقٍ بسيرته الطيبة وأخلاقه، بُصوا فى الصور بتاعته هاتعرفوا كان قد إيه بيحب الممثل، بُصوا كان بيبُصلى إزاى وأنا بمثل، ياسر كان بيفصصلي الجُملة عشان أفهمها وأهضمها وآخدها بوجهة نظر تانية غير مُذاكراتى فى البيت، كان بيفصصلى الجُمله زى الأم اللى بتفصص لإبنها الفراخ من العضم، حبيبي يا ياسر مشيت قبل ماتشوف عرض مُسلسلك لآخر حلقة، نزلت إنت بالفينال بدرى، ولكنها أعمار بيد الله، ياسر متربي على فن وثقافة، وحُب للبلد وده عشان نشأ من بيت عظيم من أب عظيم وأُخت عظيمة، ياسر الطيب البشوش اللى بيفهم فى نفسية الممثل، رحل لكن هانفضل فاكرينه بكُل تفاصيله الحلوة الطيبة وخفة دمه، مع السلامة يابو آدم، إسترح فى أمان الله، ربنا يتغمدك برحمته، نسألكم الدعاء والفاتحة له و ل أبويا ولكل غالي رحل عنا"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة".

يشار أن المخرج ياسر زايد رحل عن عالمنا اليوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر، هو نجل الكاتب والسيناريست الراحل محسن زايد، ومن المُقرر أن تشيع جنازته غدًا الثلاثاء من مسجد السيدة نفسية بعد صلاة الظهر، وسيقام العزاء يوم الأربعاء بمسجد الرحمن الرحيم.


والجدير بالذكر أنَّ زايد يعرض له حاليًا مسلسل "الضاهر" علي قناة الحياة، والمسلسل بطولة محمد فؤاد،صبري عبد المنعم،حسن يوسف، ورغدة،عمر حسن يوسف،مادلين طبر،علاء زينهم، إنجي شرف، مظهر أبو النجا.
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