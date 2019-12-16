عاجل | "قائد المهام الصعبة".. السيسي يضرب بيد من حديد بشأن ليبيا والسودان واليمن وفلسطين (رسائل قوية من الرئيس)

الفجر





منتدى شباب العالم في أرض السلام شرم الشيخ







مصر دائمًا تحتضن أشقائها والأخوة العرب، ولم تسمح لهم بالمساس بأي ضرر أو سوء، أرض الحضارات والتاريخ تحمل كل معاني الإخلاص والمودة لحلفائها من الدول العربية الشقيقة.منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة جمهورية مصر العربية، وهو يعمل على التعاون المثمر بين البلاد العربية والخليجية، فنجح في إعادة العلاقات الوطيدة التي كانت على وشك الانتهاء بسبب ما حاولت جماعة الإخوان الإرهابية أن تنفذه من تقسيم مصر والدول العربية، ولكن "القائد الإنسان" أنقذ مصر والعالم العربي من خطر الجماعة الإرهابية، وأعاد العلاقات لما هو أفضل مما سبق.وتستعرض "" في تقريرها التالي أبرز رسائل الرئيس السيسي، مساء اليوم، خلال لقائه مع وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية.- لن نسمح لأي قوى بالسيطرة أو المساس باستقرار ليبيا والسودان.- ندعم الجيش الوطني الليبي وهذا هو موقفنا الثابت.- هناك دول تتدخل لتأخير الحل السياسي في ليبيا منذ اتفاق الصخيرات.- ليبيا والسودان بالنسبة لمصر أمن قومي وهناك فرق بين التدخل وبين دعم الحل في ليبيا.- موقفنا واضح من اتفاقيتي تركيا والسراج وحريصون على التوصل لاتفاق مع أصدقائنا وحلفائنا اليونانيين في هذا الشأن.- القضية اليمنية في سبيلها للحلة ولكن سيأخذ وقتا لوجود مسائل مركبة والأمور تسير في مسارها الصحيح.- القضية الفلسطينية قضية القضايا ولا يوجد في الأفق حل لفك تلك القضية المركبة- لن تحدث أي فرصة للتحرك في القضية الفلسطينية قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية وتشكيل الحكومة.- حل الدولتين الحل الأفضل للقضية الفلسطينية.- مصر موقفها ثابت من تلك القضية وحال الوصول لحل الدولتين سيتحقق الاستقرار في المنطقة.وعن منتدى شباب العالم، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، المنتدى في نسخته الثالثة، والذي يشهد هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM، بمشاركة 43 ممثلًا من دول الاتحاد.ويحمل مسرح المنتدى خلال العام الجاري، رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال عروض فنية وإبداعية جديدة تعكس ثقافات الشعوب؛ ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توصيات الرئيس السيسي خلال نسخة المنتدى الأولى عام 2017، بضرورة تنظيم ورش من الشباب تناقش القضايا المختلفة.وعن منصة INSPIRE.D، فالشباب في المنتدى يروون رحلاتهم وخبراتهم من أجل المساعدة الإنسانية، بمشاركة 8 متحدثون من مختلف أنحاء العالم.