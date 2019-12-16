قرار مفاجئ من طارق يحيى بعد الفوز على الزمالك

أشاد طارق يحيى المدير الفني لفريق طلائع الجيش بلاعبيه بعد الفوز الذي حققه على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

وقال طارق يحيى في تصريحات عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "الحمد لله على المكسب صادفنا سوء حظ غير طبيعي لعبنا ٤ مباريات لم أوفق في الفوز بعد لإضاعة ركلة الجزاء شعرت بهروب المباراة".

وتابع: " بعتذر لجماهير الزمالك بس ده شغلي وأنا اشتغلت في الزمالك شهر تفانيت وأخلصت في شغلي وبخلص في اي مكان يشتغل فيه وعلى جماهير الزمالك تفتخر بنجاح أبناءها خارج النادي".

وأضاف: "كلام صغير بيتقال أني مريح لاعيبة عشان الزمالك انا جيت في ٤ إصابات من قبل ما امسك الفريق وكل الغيابات إصابات منهم ٣ لاعيبة في مركز الباك اليمين".

وواصل: "فرحتي في الفوز على الزمالك ممزوجة بحزن فرحان عشان فريقي وموقفه الصعب وحزين بسبب ان ده بيتي وده مش عيب بالعكس .. توقعت التعادل وليس الفوز ".

وتابع: "غياب حازم فرق كتير جدا بسبب خبراته قفلت الأطراف وبن شرقي لأنه محور أداء الزمالك واستغليت سرعات الثلاثي الهجومي بتاعي ".

واختتم: "مراعاة لمشاعر جماهير الزمالك مش هتكلم في اي قنوات غير المؤتمر الصحفي".