Advertisements
Advertisements
Advertisements

قرار مفاجئ من طارق يحيى بعد الفوز على الزمالك

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:54 م
Advertisements
طارق يحيى
طارق يحيى
رامي بشاي
Advertisements

أشاد طارق يحيى المدير الفني لفريق طلائع الجيش بلاعبيه بعد الفوز الذي حققه على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

 

وقال طارق يحيى في تصريحات عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "الحمد لله على المكسب صادفنا سوء حظ غير طبيعي لعبنا ٤ مباريات لم أوفق في الفوز بعد لإضاعة ركلة الجزاء شعرت بهروب المباراة".

 

وتابع: " بعتذر لجماهير الزمالك بس ده شغلي وأنا اشتغلت في الزمالك شهر تفانيت وأخلصت في شغلي وبخلص في اي مكان يشتغل فيه وعلى جماهير الزمالك تفتخر بنجاح أبناءها خارج النادي".

 

وأضاف: "كلام صغير بيتقال أني مريح لاعيبة عشان الزمالك انا جيت في ٤ إصابات من قبل ما امسك الفريق وكل الغيابات إصابات منهم ٣ لاعيبة في مركز الباك اليمين".

 

وواصل: "فرحتي في الفوز على الزمالك ممزوجة بحزن فرحان عشان فريقي وموقفه الصعب وحزين بسبب ان ده بيتي وده مش عيب بالعكس .. توقعت التعادل وليس الفوز ".

 

وتابع: "غياب حازم فرق كتير جدا بسبب خبراته قفلت الأطراف وبن شرقي لأنه محور أداء الزمالك واستغليت سرعات الثلاثي الهجومي بتاعي ".

 

واختتم: "مراعاة لمشاعر جماهير الزمالك مش هتكلم في اي قنوات غير المؤتمر الصحفي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

طارق يحيى رياضة الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ ساعتين و 55 دقيقة

live| بث مباشر مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر اليوم في مونديال الأندية بدون تقطيع watch cup

منذ ساعة و نصف

نتيجة مباراة الزمالك والجيش| مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر| أهداف مباراة الزمالك الآن zamalek plus

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

منذ 5 أيام

live sport on بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري «هدف الزمالك»

منذ ساعتين و 24 دقيقة

"كورة لايف" el zmalek مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك Koralive

منذ ساعتين و 51 دقيقة

نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري المصري ON SPORT HD 1

منذ حوالي 3 ساعات

live بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري live

منذ ساعتين و 24 دقيقة

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

الآن

«كورة لايف» مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر Yalla Shoot كورة جول I7SRY رابط ماتش الهلال ksa المفتوحة

الآن

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا من السيسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كهربا يفاجئ الزمالك في التتش (فيديو)

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. طلائع الجيش يفاجئ الزمالك بالهدف الأول (فيديو)

منذ ساعتين و 30 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
03:58 م

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

07:11 م

live| بث مباشر مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر اليوم في مونديال الأندية بدون تقطيع watch cup

08:32 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

06:55 م

«كورة لايف» مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر Yalla Shoot كورة جول I7SRY رابط ماتش الهلال ksa المفتوحة

07:05 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status