قرار مفاجئ من طارق يحيى بعد الفوز على الزمالك
أشاد طارق يحيى المدير الفني لفريق طلائع الجيش بلاعبيه بعد الفوز الذي حققه على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.
وقال طارق يحيى في تصريحات عقب المباراة في
المؤتمر الصحفي: "الحمد لله على المكسب صادفنا سوء حظ غير طبيعي لعبنا ٤
مباريات لم أوفق في الفوز بعد لإضاعة ركلة الجزاء شعرت بهروب المباراة".
وتابع: " بعتذر لجماهير الزمالك بس ده
شغلي وأنا اشتغلت في الزمالك شهر تفانيت وأخلصت في شغلي وبخلص في اي مكان يشتغل
فيه وعلى جماهير الزمالك تفتخر بنجاح أبناءها خارج النادي".
وأضاف: "كلام صغير بيتقال أني مريح لاعيبة
عشان الزمالك انا جيت في ٤ إصابات من قبل ما امسك الفريق وكل الغيابات إصابات منهم
٣ لاعيبة في مركز الباك اليمين".
وواصل: "فرحتي في الفوز على الزمالك
ممزوجة بحزن فرحان عشان فريقي وموقفه الصعب وحزين بسبب ان ده بيتي وده مش عيب
بالعكس .. توقعت التعادل وليس الفوز ".
وتابع: "غياب حازم فرق كتير جدا بسبب خبراته
قفلت الأطراف وبن شرقي لأنه محور أداء الزمالك واستغليت سرعات الثلاثي الهجومي
بتاعي ".
واختتم: "مراعاة لمشاعر جماهير الزمالك مش
هتكلم في اي قنوات غير المؤتمر الصحفي".