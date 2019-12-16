ترتيب الدوري المصري اليوم بعد خسارة الزمالك| أهداف وملخص مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش

انتهت منذ قليل مباراة طلائع الجيش والزمالك، بهزيمة الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدفين، بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وتقدم محمد شحاته للفريق العسكري، بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة قبل أن يتعادل مصطفى محمد للزمالك في الدقيقة 36 من عمر المباراة، ثم تقدم مرة ثانية طلائع الجيش بالهدف الثاني عن طريق ناصر منسي بالدقيقة 42، وعزز أحمد سمير تقدم الجيش بالهدف الثالث في الدقيقة 58، قبل أن يقلص كريم بامبو النتيجة للزمالك، بالهدف الثاني في الدقيقة 76 من اللقاء.





وافتتحت مباريات الجولة الثامنة أمس السبت، بفوز الإسماعيلي على نادي مصر بهدف دون رد، وسموحة على أسوان، والأهلي على حرس الحدود بنفس النتيجة.





واستكملت مباريات الجولة اليوم الإثنين، بفوز الإنتاج الحربي على طنطا بهدف دون رد، ووادي دجلة على المقاولون بنفس النتيجة، والاتحاد على المقاصة بثلاثية مقابل هدفين، وهي نفس نتيجة فوز الجيش على الزمالك.





وتُختتم منافسات الجولة الثامنة، غدًا الثلاثاء بمواجهتي إنبي أمام المصري، وبيراميدز سبورت أمام الجونة.





وبتلك النتيجة نجح طلائع الجيش، في رفع رصيده إلى النقطة السابعة في المركز الثاني عشر، بعدما حقق فوزه الأول هذا الموسم، بينما ظل الزمالك بنفس رصيده 13 نقطة في المركز الرابع.





ويرصد "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري المصري عقب هزيمة الزمالك أمام الجيش من خلال التقرير الآتي:-





1- الأهلي...18 نقطة.

2- الاتحاد...17 نقطة.

3- المقاولون...16 نقطة.

4- الزمالك...13 نقطة.

5- سموحة...13 نقطة.

6- الإسماعيلي...13 نقطة.

7- بيراميدز...12 نقطة.

8- الإنتاج الحربي...11 نقطة.

9- حرس الحدود...10 نقاط.

10- طنطا...8 نقاط.

11- المصري...7 نقاط.

12- ط.الجيش...7 نقاط.

13- إنبي...7 نقاط.

14- مصر المقاصة...7 نقاط.

15- نادي مصر...7 نقاط.

16- وادي دجلة...6 نقاط.

17- أسوان...5 نقاط.

18- الجونة...4 نقاط.