مدرب فلامنجو: الفرق السعودية هي الأكثر قدرة على التتويج بكأس العالم للأندية





تحدث البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي فلامنجو البرازيلي، عن مباراة فريقه المنتظرة أمام الهلال، غدا الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019، على ملعب استاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.



ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت جرينتش.



وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports؛ وقناة الكأس، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس العالم للأندية.



وقال خيسوس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "أعرف جيدا فريق الهلال، وفمن بين جميع لاعبيه هناك لاعب واحد فقط لم يسبق لي تدريبه، أدرك جيدا أن الهلال فرؤق قوي، وبشاهدتي لمباراة الهلال ضد الترجي، علمت أن اللقاء سيكون في غاية الصعوبة".



وأضاف: "مونديال الأندية بطولة مهمه وصعبة جداً لأنه يشارك فيها أبطال القارات، وستكون أصعب عندما ترتفع المشاركة فيها إلى 24 فريقا بداية من 2021، لكننا مستعدين لها جيدا، وسنقاتل للتويج بها".



وبسؤاله عن فترة قيادته لفريق الهلال؛ قال: "أعرف جميع لاعبي الهلال وتربطني بهم علاقة جيدة، جلبت للهلال أربعة مهاجمين مميزين كان من بينهم الفرنسي بافيتمبي جوميز الذي يعتبر من أهم عناصر الفريق".



وأضاف: "لوشيسكو مدرب الهلال مدرب مميز ويمتلك الخبرة، وقام بعمل رائع مع الهلال، فالفريق أصاب في اختيار هذا المدرب".



وتابع: "جوميز لاعب مميز وأشعر بالسعادة لكل ما قام به، لم يتجه لاحتفال صوب لاعبي فلامنجو في المدرجات بعد تسجيل هدفه في الترجي، وعقب المباراة وجه لي رسالة بأنه سعيد بوجودي وبأننا سنلتقي".



وذكر خيسوس: "لا أنكر أننا نشعر بالضعط لكنه ضغط إيجابي.. فقد كان عاماً مليئا بالضغوط ولكن لاعبينا يستطيعون التعامل معه ومنهم رافينيا الذي فاز بلقب مونديال الﻻندية من قبل، نسعى لتقديم نتائج جيدة غداً بالفوز على الهلال لبلوغ المباراة النهائية".



وأكمل: "الأندية الخليجية تستطيع أيضا أن تفوز الفوز بكأس العالم للأندية، فهي تضم العديد من النجوم المتميزين في صفوفها، إلى جانب امتلاكها الموارد المالية لتدعيم فرقها، وأعتقد أن أندية السعودية هي الأكثر قدرة على هذا لما لها من شعبية وجماهير هائلة".



وانهى خيسوس حديثه قائلا: "نصب تركيزنا على مباراة الغد، لا نفكر في مواجهة ليفربول الآن، أعرف أن العديد من لاعبي الهلال يتألقون في صفوف المنتخب السعودي، نحترم فريق الهلال ولكننا سنقاتل للفوز عليه غداً".



