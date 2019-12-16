رد حازم من السيسي على المصالحة مع قطر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تعمل مع الأشقاء في أفريقيا على محاصرة النزاعات، ووقف تمددها واتساعها، منوها بأن الأزمة اليمنية في طريقها إلى الحل ولكن ذلك يحتاج إلى وقت.





وعن ما يتردد عن المصالحة مع قطر، أشار "السيسي"، خلال تصريحات خاصة للإعلاميين على هامش منتدى شباب العالم، مساء الإثنين، إلى أن الموقف من المصالحة مع قطر لم يتغير، معقبا: "مطالبنا كما هى، ومواقفنا معلنة، ونرفض التدخل في شئوننا".



