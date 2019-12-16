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رد حازم من السيسي على المصالحة مع قطر

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:56 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تعمل مع الأشقاء في أفريقيا على محاصرة النزاعات، ووقف تمددها واتساعها، منوها بأن الأزمة اليمنية في طريقها إلى الحل ولكن ذلك يحتاج إلى وقت.

وعن ما يتردد عن المصالحة مع قطر، أشار "السيسي"، خلال تصريحات خاصة للإعلاميين على هامش منتدى شباب العالم، مساء الإثنين، إلى أن الموقف من المصالحة مع قطر لم يتغير، معقبا: "مطالبنا كما هى، ومواقفنا معلنة، ونرفض التدخل في شئوننا".

وقد استعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.
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قطر المصالحة مع قطر السيسي أخبار مصر

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