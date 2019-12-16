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"المسماري": الميليشيات تقوم بتخزين الأسلحة في مواقع مدنية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:42 م
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أحمد المسماري
أحمد المسماري
الفجر
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قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الوحدات العسكرية تواصل تقدمها على عدة محاور في العاصمة طرابلس لتطهيرها من الإرهاب والجريمة.

وأوضح "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الاثنين، أن عمليات الجيش الوطني الليبي تتواصل على مدار الساعة، منوها بأن الجيش لليبي أسقط طائرة تركية مسيرة تستخدمها ميليشيات طرابلس.

وأشار إلى أنه يتم رصد الأسلحة التي تزود بها تركيا ميليشيات مصراته، ووجدنا أن الميليشيات تقوم بتخزين الأسلحة في مواقع مدنية.

وتابع: "الجيش الوطني شن غارات على مواقع الميليشيات ومواقع تخزين الأسلحة التركية في مصراته".

وكان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح دعا، الأحد، أهالي العاصمة طرابلس للوقوف إلى جانب الجيش الليبي، الذي يريد فرض الأمن وحماية المقدرات لا الانتقام وتصفية الحسابات، وذلك في دعوة غير مباشرة لانتفاضة شعبية بين أهالي طرابلس ضدّ المليشيات المسلّحة التي تسيطر على قلب العاصمة.

ويذكر أن أعلنت مدينة مصراتة النفير العام ، ووضع كل ثقلها وإمكانياتها تحت تصرف الدولة، وتشكيل غرفة طوارئ. 

واستهدف الجيش مواقع خصصت من قبل مجموعات الوفاق المسلحة لتخزين الآليات داخل معسكر النقلية جنوب طرابلس والوقود بمدفعية الهاون.

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الكلمات المفتاحية

مواقع معسكر النقلية مدنية تخزين المليشيات الأسلحة أحمد المسماري

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