عاجل.. الجيش الليبي: رصدنا أسلحة لحظة شحنها من تركيا إلى مصراتة





قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي عُقد مساء اليوم، إن الوحدات العسكرية تواصل تقدمها على عدة محاور في العاصمة طرابلس لتطهيرها من الإرهاب والجريمة.





وأوضح "المسماري"، أن عمليات الجيش الوطني الليبي تتواصل على مدار الساعة، منوها بأن الجيش لليبي أسقط طائرة تركية مسيرة تستخدمها ميليشيات طرابلس.

كما أشار إلى أنه يتم رصد الأسلحة التي تزود بها تركيا ميليشيات مصراته، ووجدنا أن الميليشيات تقوم بتخزين الأسلحة في مواقع مدنية.





أعلن الجيش الليبي، أنه "رصد أسلحة لحظة شحنها من تركيا إلى مصرانة، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.كما يذكر أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى، أكد على أن قطر تدفع ثمن المعدات العسكرية التركية التي تصل إلى ليبيا.