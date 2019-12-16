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السيسي: لن تسمح لأي قوى بالسيطرة على السودان وليبيا

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:51 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ليبيا والسودان بالنسبة لمصر أمن قومي، موضحًا أن هناك فرق بين التدخل وبين دعم الحل في ليبيا، مؤكدا أن مصر تدعم الجيش الوطني الليبي، فهذا هو موقفنا الثابت.

وأشار "السيسي"، خلال تصريحات خاصة للإعلاميين على هامش منتدى شباب العالم، مساء الإثنين، إلى أن مصر لن تسمح لأي قوى السيطرة أو المساس باستقرار ليبيا والسودان، مضيف أن هناك دول تتدخل لتأخير الحل السياسي في ليبيا منذ اتفاق الصخيرات.

وأضاف أن الأمور تسير بشكل جيد في السودان، معقبا: "الأشقاء حققوا نجاحات في الفترة الماضية".
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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم مصر والسودان ليبيا السيسي أمن مصر

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