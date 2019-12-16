السيسي: لن تسمح لأي قوى بالسيطرة على السودان وليبيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ليبيا والسودان بالنسبة لمصر أمن قومي، موضحًا أن هناك فرق بين التدخل وبين دعم الحل في ليبيا، مؤكدا أن مصر تدعم الجيش الوطني الليبي، فهذا هو موقفنا الثابت.





وأشار "السيسي"، خلال تصريحات خاصة للإعلاميين على هامش منتدى شباب العالم، مساء الإثنين، إلى أن مصر لن تسمح لأي قوى السيطرة أو المساس باستقرار ليبيا والسودان، مضيف أن هناك دول تتدخل لتأخير الحل السياسي في ليبيا منذ اتفاق الصخيرات.



