"الأعلى للإعلام" ينعى الكاتب الصحفي الراحل محمود صلاح

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفي الكبير محمود صلاح، رئيس تحرير مجلة أخبار الحوادث الأسبق، والتي تصدر من مؤسسة أخبار اليوم، عن عمر ناهز 69 عامًا، والذي وافته المنية اليوم الإثنين، بعد رحلة طويلة مع المرض.





وقال المجلس في بيان له، إن الكاتب الراحل يعد أحد أشهر محرري أخبار الحوادث في مصر، وانضم إلى مؤسسة دار أخبار اليوم، وعمل في قسم الحوادث، إلى أن أصبح رئيسًا للقسم، وتولى رئاسة تحرير مجلة أخبار الحوادث، وهو أحد مؤسسي المجلة.