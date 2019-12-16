السيسي عن سد النهضة: طرقنا سلمية ولا نتحدث بعدائية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر اتخذت خطا ثابتة في التعامل مع قضاياها، بما فيها قضية الأمن المائي وسد النهضة.





وأشار "السيسي"، خلال تصريحات خاصة للإعلاميين على هامش منتدى شباب العالم، مساء الإثنين، إلى أن مصر لم تتحدث أبدًا بأي صيغة عدائية ضد أحد، مضيفا أن مصر تبحث عن إيجاد حلول للمشكلات بطرق سلمية.



