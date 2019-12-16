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السيسي عن سد النهضة: طرقنا سلمية ولا نتحدث بعدائية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:46 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر اتخذت خطا ثابتة في التعامل مع قضاياها، بما فيها قضية الأمن المائي وسد النهضة.

وأشار "السيسي"، خلال تصريحات خاصة للإعلاميين على هامش منتدى شباب العالم، مساء الإثنين، إلى أن مصر لم تتحدث أبدًا بأي صيغة عدائية ضد أحد، مضيفا أن مصر تبحث عن إيجاد حلول للمشكلات بطرق سلمية.

وقد استعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.
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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم محافظات سد النهضة السيسي اخبار مصر

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