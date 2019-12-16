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موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري.. كارتيرون يصطدم بالعميد

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:43 م
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موعد مباراة الزمالك القادمة
موعد مباراة الزمالك القادمة
محمد جمال
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يستضيف ستاد القاهرة الدولى مباراة قوية يوم الجمعة المقبل الموافق 20 ديسمبر 2019 تجمع بين الزمالك وسموحة ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري فى لقاء قوي يجمع بين الفريقين.

 

موعد مباراة الزمالك وسموحة القادمة بالدوري المصري

يلتقي الزمالك نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري فى لقاء قوي يجمع بين الفريقين فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة القادمة بالدوري المصري

يستضيف ستاد القاهرة الدولى يوم الجمعة المقبل الموافق 20 ديسمبر 2019 تجمع بين الزمالك وسموحة فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

 

وحقق نادي طلائع الجيش الفوز على نادي الزمالك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري بثلاث أهداف مقابل هدفين على ستاد الجيش بالسويس.

 

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 13 نقطة بينما يحتل نادي سموحة المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

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