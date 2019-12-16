أول تعليق من السيسي على الاتفاق الليبي التركي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن موقف مصر واضح من اتفاقية فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية مع تركيا، حيث أن مصر حريصة على التواصل مع الأصدقاء، والحلفاء اليونانيين في هذا الصدد.





وأشار "السيسي"، خلال تصريحات خاصة للإعلاميين على هامش منتدى شباب العالم، مساء الإثنين، إلى أن موقف مصر ثابت بشأن القضية الفلسطينية، ولم يتغير بشأن حل الدولتين، مؤكدًا أن مصر داعمة للقضية الفلسطينة.



