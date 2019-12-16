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أول تعليق من السيسي على الاتفاق الليبي التركي

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:42 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن موقف مصر واضح من اتفاقية فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية مع تركيا، حيث أن مصر حريصة على التواصل مع الأصدقاء، والحلفاء اليونانيين في هذا الصدد.

وأشار "السيسي"، خلال تصريحات خاصة للإعلاميين على هامش منتدى شباب العالم، مساء الإثنين، إلى أن موقف مصر ثابت بشأن القضية الفلسطينية، ولم يتغير بشأن حل الدولتين، مؤكدًا أن مصر داعمة للقضية الفلسطينة.

ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.
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الكلمات المفتاحية

منتدى الشباب العالم الان ليبيا حكومة السراج تركيا السيسي اخبار مصر

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